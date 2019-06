Mariages d’enfants, mariages précoces et mariages forcés dans les situations de crise humanitaire - Rapport de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (A/HRC/41/19)

Conseil des droits de l’homme

Quarante et unième session

24 juin-12 juillet 2019

Point 2 de l’ordre du jour

Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies

aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat

et du Secrétaire général

Résumé

Le présent rapport, qui s’appuie sur les renseignements reçus des États, des organismes des Nations Unies, des organisations de la société civile et d’autres parties prenantes, et sur deux rapports antérieurs adressés au Conseil des droits de l’homme concernant la prévention et l’élimination des mariages d’enfants, des mariages précoces et des mariages forcés, porte sur la question des mariages d’enfants, des mariages précoces et des mariages forcés dans les situations de crise humanitaire. Il met en lumière la fréquence des mariages d’enfants, des mariages précoces et des mariages forcés dans ces situations, donne un aperçu des causes et des conséquences du phénomène et décrit les pratiques prometteuses pour ce qui est d’y mettre un terme.

I. Introduction

Le présent rapport a été établi en application de la résolution 35/16 du Conseil des droits de l’homme et fait suite à deux rapports soumis précédemment au Conseil sur la question de la prévention et de l’élimination des mariages d’enfants, des mariages précoces et des mariages forcés (A/HRC/26/22 et Corr.1 et A/HRC/35/5). Il porte plus spécifiquement sur le phénomène des mariages d’enfants, des mariages précoces et des mariages forcés dans les situations de crise humanitaire, dont il évalue l’ampleur. Il met en évidence les causes du phénomène, examine les difficultés à surmonter et les lacunes à combler pour y faire face et présente des pratiques prometteuses. Il a été établi sur la base de renseignements provenant de diverses sources, parmi lesquelles 15 États, 24 institutions nationales des droits de l’homme, 39 organisations de la société civile et instituts de recherche et 18 entités des Nations Unies et autres instances internationales.

Les crises humanitaires peuvent survenir dans des circonstances diverses, par exemple dans les situations de conflit ou d’après conflit, de déplacement de population, d’épidémie, de famine ou d’urgence environnementale, ainsi qu’au lendemain de catastrophes naturelles. Les rapports et les données sur la fréquence des mariages d’enfants, des mariages précoces et des mariages forcés dans les situations de crise humanitaire restent limités. L’Aperçu de la situation humanitaire mondiale 2019 indique que près de 132 millions de personnes dans 42 pays auront besoin d’une assistance et d’une protection humanitaires, principalement en raison des conflits 2 . On estime qu’il y a parmi les personnes qui ont besoin d’une assistance humanitaire 34 millions de femmes en âge de procréer3 . Neuf des dix pays ayant les taux de mariages d’enfants les plus élevés au monde sont considérés comme des États fragiles, voire extrêmement fragiles.