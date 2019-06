Manuel de Formation sur la Convention de Kampala et sa loi type à l’usage des Organisations de la Société Civile

Avant propos

La Convention de Kampala, le premier instrument juridiquement contraignant pour la protection et l’assistance des Personnes Déplacées Internes (PDI) en Afrique, confère aux Gouvernements la responsabilité de protéger, d’apporter assistance et de faciliter la réalisation de solutions durables.

Le document met également l’accent sur le rôle stratégique joué par les OSC en complément des efforts des Gouvernements. Les OSC sont considérées comme des acteurs clés pour la prévention et les alertes précoces, la réponse et la gestion des populations déplacées. Les OSC peuvent et doivent jouer un rôle important de sensibilisation sur la Convention et de plaidoyer en faveur d’une protection renforcée des droits des PDI.

Le manuel de formation sur la Convention de Kampala et sa loi type fournira aux OSC africaines une connaissance et une compréhension de la Convention de Kampala ainsi que des compétences pratiques qui leur permettront d’utiliser cet instrument de manière efficace dans le cadre de leur plaidoyer et de leurs activités de surveillance. Il définit les termes clés et met en évidence les mécanismes que les OSC peuvent utiliser pour faire progresser les droits des PDI au niveau national et régional. Le manuel est un outil complet et pratique pour les OSC travaillant dans des pays se situant à des niveaux différents en termes de ratification et de mise en œuvre de la Convention. Ce manuel a été développé à partir d’une formation organisée par NRC-AULO pour 21 OSC provenant de 16 pays africains. Les échanges d’expérience provenant de différents pays a renforcé le côté pratique de la formation et a permis de l’ancrer dans la réalité des contextes nationaux.

Ce manuel fait partie intégrante du partenariat continu entre le Conseil Norvégien pour les Réfugiés et l’Union Africaine visant à renforcer la protection des personnes déplacées et la réalisation des aspirations de la Convention de Kampala. A travers son Bureau de Liaison avec l’Union Africaine, le CNR collabore avec la première instance politique continentale.

Il contribue à la formulation de nombreuses politiques humanitaires et à la promotion des droits des réfugiés et des PDI en se basant sur des informations de terrain. NRC-AULO travaille actuellement à la mise en œuvre d’un projet de trois ans (2017-2020) financé par l’Union Européenne (DEVCO) et intitulé « Consolider le rôle de la Société Civile pour une transition des standards à la pratique des droits de l’homme », en collaboration avec le Centre Africain pour la Démocratie les Etudes des Droits de l‘Homme (ACDHRS) et les sections Kenyanes de la Commission Internationale des Juristes (CIJ).

A travers ce projet, NRC-AULO a pour but de renforcer les capacités des OSC afin de faire progresser la domestication et la mise en œuvre de la Convention de Kampala et d’ainsi contribuer à un objectif plus large : mobiliser leurs efforts pour que les engagements régionaux se traduisent en politiques et pratiques nationales.

Yemisrach Kebede

Représentante Résidente

Conseil Norvégien pour les Réfugiés

Bureau de Liaison avec l’Union Africaine