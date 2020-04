Mémorandum urgent: Le personnel médical face à l’intimidation et au manque de matériel de protection contre COVID-19

Genève – L’Observatoire Euro-Méditerranéen des Droits de l’Homme a publié un urgent mémorandum révélant l’exposition du personnel médical, en particulier dans le monde arabe, à l’intimidation, à la discrimination et à un grave manque de matériel de protection contre la nouvelle épidémie du coronavirus (COVID-19).

Alors que les équipes médicales du monde entier sont en première ligne pour lutter contre la propagation du coronavirus, qui met en danger le monde entier, ces équipes travailleraient dans des conditions difficiles, sans équipement de protection, et soumis à la discrimination et aux discours haineux dans plusieurs pays du monde.

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord a été témoin d’un certain nombre de ces incidents. Par exemple, en Égypte, une dermatologue de l’hôpital Ismailia Hamiyat a fait face à des tentatives de ses voisins de la retirer de son domicile pour avoir contacté des personnes infectées par le COVID-19 à l’hôpital.

La dermatologue Dina Magdy a déclaré dans une vidéo qu’elle a lancée sur Facebook qu’elle avait « appelé la police pour aider à disperser les citoyens rassemblés autour de sa maison [qui lui demandent de partir]. »

Dans un incident similaire, des habitants de Shubra El-Bahou, dans le gouvernorat de Dakahlia, au nord de l’Égypte, se sont rassemblés à l’entrée de leur village pour empêcher une ambulance de transporter le corps d’un médecin décédé du COVID-19. Les villageois ont exigé que l’enterrement ait lieu à Mitt al-Amel, la ville natale du médecin, craignant qu’il puisse propager la contagion, bien que le processus était censé se produire selon les procédures médicales établies

Un autre incident similaire s’est produit dans le village de Boulos à Kafr El Dawar, dans le gouvernorat de Beheira, dans le nord de l’Egypte, lorsque les villageois ont refusé l’enterrement de la mère d’un médecin décédé du coronavirus. Cependant, l’enterrement a été exécuté après l’intervention des services de sécurité.

Selon les rapports, le médecin, qui est du village et travaille à l’hôpital, a été infecté après avoir contacté un patient, puis a transmis l’infection à sa mère, qui était âgée de plus de 70 ans. Elle a été transférée à l’hôpital de quarantaine et est morte plus tard. Les villageois se sont rassemblés et ont bloqué la voiture qui transportait le corps, refusant de l’enterrer dans le cimetière local par crainte de transmettre l’infection au village.

Ces incidents ne se limitent pas au Moyen-Orient. L’équipe japonaise d’assistance médicale en cas de catastrophe (DMAT) qui a fourni de l’aide aux ressortissants japonais à Wuhan, en Chine, a été exposée à ce que l’équipe a décrit comme étant de l’intimidation, ajoutant qu’ils « étaient traités comme des microbes », alors que leurs enfants ont été empêchés de s’inscrire dans les jardins d’enfants.

Plusieurs plaintes ont fait état de mauvaises conditions de travail dans lesquelles le personnel médical, y compris les médecins, les infirmières et autres, n’avait pas les équipements de protection nécessaires, et si disponibles, ils sont insuffisants et en petites quantités, ce qui augmente le risque d’infection.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom, a révélé que certains pays ont signalé que 10 % des travailleurs du secteur de la santé étaient infectés par le coronavirus, alors que l’on s’inquiète de plus en plus de la propagation de la pandémie parmi le personnel médical dans le monde. Plus d’une centaine de médecins sont morts en Italie du coronavirus, cinquante en Iran, vingt en Grande-Bretagne, alors que le nombre augmente rapidement, et les rapports indiquent que plus de 14 000 travailleurs de la santé ont été infectés dans le monde entier.

La présence du personnel médical aux premières lignes de défense les expose à divers risques, en particulier en l’absence de dispositifs de prévention et de protection adéquats dans de nombreux pays, car ils traitent avec les personnes infectées tout au long de leur infection.

Nada Nabil, coordinatrice des médias d’Euro-Med, a salué toutes les équipes médicales pour leur grand rôle humanitaire dans la lutte contre cette pandémie. Cela se produit malgré les graves risques auxquels ils sont exposés, y compris la perte de nombreux membres de ces équipages, ou leur infection.

« Le personnel médical subit de fortes pressions en raison des heures de travail intensives et de l'absence de leurs familles pendant de longues journées », a déclaré Nabil. « Les autorités et les gouvernements doivent leur fournir les moyens de prévention et de protection appropriés, améliorer leurs conditions de travail, en particulier celles qui luttent contre la pandémie de coronavirus, et leur fournir une formation appropriée sur la prévention des infections », a ajouté Nabil.

Nabil a exhorté les médias et les activistes des réseaux sociaux à souligner les grands efforts du personnel médical et à apprécier leur rôle.

Elle a appelé les autorités compétentes et les médias à lancer des campagnes de sensibilisation auprès du public sur la nature de la pandémie de coronavirus et les moyens de la combattre, et à corriger les fausses idées sur la maladie, éliminant ainsi l’intimidation, la discrimination et la haine.

Selon le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les gouvernements sont tenus « de créer les conditions qui assureraient l’existence de tous les services médicaux nécessaires en cas de maladie ».

En conséquence, l’Observatoire Euro-Méditerranéen des Droits de l’Homme appelle les autorités compétentes à rendre justice aux équipes médicales et à leur fournir des compensations et une allocation de risque appropriée, et à reconsidérer la répartition des budgets publics en termes de concentration sur les secteurs de la santé, de l'éducation et de la recherche, au lieu de l'armement et de la sécurité.

Les autorités et les gouvernements sont plus que jamais tenus d'activer des lois pour mettre fin aux abus contre le personnel médical, sans violer le droit à la liberté d'opinion et d'expression.