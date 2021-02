Lutter contre les maladies tropicales négligées pour atteindre les objectifs de développement durable : Feuille de route pour les maladies tropicales négligées 2021–2030 - Vue d’ensemble

Les maladies tropicales négligées (MTN) sont un ensemble diversifié de 20 maladies et groupes de maladies avec un unique point commun: leur impact sur les communautés appauvries. Ensemble, ils touchent plus d’un milliard de personnes avec des conséquences dévastatrices sur la santé, le social et l’économie.

Cibles et stratégies pour la prochaine décennie

La feuille de route pour les maladies tropicales négligées 2021–2030 définit des cibles et des jalons au niveau mondial pour prévenir, contrôler, éliminer ou éradiquer 20 maladies et groupes de maladies. Elle fixe également des cibles transversales alignées sur le treizième programme général de travail de l’OMS et les objectifs de développement durable, avec des stratégies pour atteindre les cibles au cours de la prochaine décennie. Ce document remplacera la première feuille de route, publiée en 2012.

La nouvelle feuille de route a été élaborée à travers une vaste consultation mondiale qui a débuté en 2018 et a finalement été adoptée par les États Membres lors de la soixante-treizième Assemblée mondiale de la Santé en novembre 2020. Ce processus de consultation a consisté en des ateliers régionaux avec les responsables des programmes de prévention et de lutte contre les MTN, des ateliers nationaux avec des acteurs de la lutte contre les MTN et les domaines de travail connexes, la contribution d’experts en maladies, de modélisateurs, de donateurs et d’autres partenaires par le biais de plus d’une centaine d’entretiens bilatéraux et de deux séries de consultations en ligne ayant donné lieu à plus de 300 réponses. Le document reflète donc les points de vue des États Membres et d’un large éventail de parties prenantes.

La feuille de route décrit également les approches intégrées nécessaires pour atteindre ces objectifs par des activités transversales qui recoupent plusieurs maladies. Elle repose sur trois piliers qui soutiendront les efforts mondiaux pour combattre, éliminer et éradiquer les maladies tropicales négligées :

Pilier 1

Accélérer l’action programmatique

Pilier 2

Intensifier les approches transversales

Pilier 3

Modifier le modèle opérationnel et la culture pour faciliter l’appropriation par les pays