Lutte contre l’impunité pour les crimes sexuels et basés sur le genre à la CPI : quel est l’héritage de la Procureure Bensouda ?

I. Introduction

À travers l’adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI ou « la Cour »), la communauté internationale a exprimé sa volonté de mettre un terme à l’impunité des auteurs de crimes sexuels et basés sur le genre. Le Statut de Rome qualifie de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité un très large éventail de crimes sexuels et basés sur le genre, jamais égalé dans l’histoire du droit international, prohibant explicitement le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle. La notion de « sexe » est également définie et constitue un des fondements du crime contre l’humanité de persécution.

Le Bureau du Procureur, de par sa responsabilité d’organe chargé d’enquêter sur les crimes relevant de la compétence de la CPI et d’en poursuivre les auteurs, joue un rôle central dans la mise en œuvre des dispositions du Statut de Rome et dans la lutte contre l’impunité des auteurs de crimes sexuels et basés sur le genre. En vertu de ce mandat, et durant ses neuf années d’exercice, la deuxième Procureure de la CPI Fatou Bensouda a fait de l’enquête et des poursuites relatives à ces crimes une véritable priorité. Cet engagement s’est manifesté dès le départ avec l’élaboration par son Bureau puis la publication d’un document particulièrement innovant : le Document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste (ci-après dénommé « Politique en matière de crimes sexuels et à caractère sexiste ») visant à « orienter [...] l’action du Bureau du Procureur dans sa lutte contre l’impunité des auteurs de crimes sexuels et à motivation sexiste, tout en encourageant la transparence et la clarté ainsi que la lisibilité de son action dans l’application du cadre juridique déterminé par le Statut de Rome à propos de tels crimes ».

À travers la mise en œuvre de sa Politique en matière de crimes sexuels et à caractère sexiste, le Bureau du Procureur a réalisé des avancées significatives dans la poursuite des auteurs de crimes sexuels et basés sur le genre, établissant des précédents importants à la fois au sein de la Cour et sur le terrain plus vaste du droit international pénal. La Procureure Fatou Bensouda laisse derrière elle un héritage important de succès et d’enseignements tirés relatifs aux enquêtes et poursuites de crimes sexuels et basés sur le genre, ouvrant ainsi la voie au nouveau Procureur qui devra œuvrer dans la continuité de ces efforts.

Les survivant·es de violences sexuelles et basées sur le genre, et la communauté internationale dans son ensemble, se tournent à présent vers le Procureur Karim Khan pour qu’il s’appuie sur l’héritage de la Procureure Fatou Bensouda et continue la lutte contre de tels crimes. Ce n’est qu’avec un engagement renouvelé et une détermination constante du Bureau du Procureur que la CPI sera en mesure de tenir la promesse du Statut de Rome de rendre une justice inclusive.

Dans cette optique, le présent rapport fait état des avancées du Bureau du Procureur dans la lutte contre les crimes sexuels et basés sur le genre sous le mandat de la Procureure Fatou Bensouda, sur la période allant du 15 juin 2012 au 15 juin 2021. Il met en lumière les réalisations les plus significatives du Bureau du Procureur, ainsi que les principaux défis et les opportunités pouvant être exploités afin de faire progresser le travail du Bureau. Le présent rapport comprend également des recommandations pour le Procureur Karim Khan pour relever au mieux les défis actuels et de perpétuer l’œuvre de la Procureure Fatou Bensouda.