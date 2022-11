L’unité du monde arabe est plus que jamais nécessaire, déclare le Secrétaire général au Sommet de la Ligue des États arabes

On trouvera, ci-après, le discours du Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, prononcé au Sommet de la Ligue des États arabes, à Alger, aujourd’hui:

As salaam alaikum.

Je suis honoré d’être à nouveau parmi vous afin d’approfondir le solide partenariat qui unit la Ligue des États arabes et les Nations Unies.

Notre monde fait face à de grandes épreuves et à d’immenses défis. Les clivages géopolitiques s’accentuent. Les inégalités et les injustices se creusent. La coopération est la seule façon d’aller de l’avant.

Les organisations régionales comme la Ligue des États arabes ont un rôle essentiel à jouer dans le monde d’aujourd’hui. Nous devons nous employer ensemble à faire progresser les valeurs fondatrices des Nations Unies: la paix, le développement durable et les droits humains.

Permettez-moi de commencer par la Palestine et les souffrances qu’on y endure. La position de l’ONU est claire: la paix doit progresser, l’occupation doit prendre fin. Notre objectif commun demeure celui de parvenir à deux États: Israël et la Palestine vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, avec Al-Quds/Jérusalem comme capitale des deux États.

Dans le même temps, l’UNRWA connaît une crise financière qui se répercute sur les droits et le bien-être des réfugiés palestiniens. Je vous invite à soutenir généreusement l’UNRWA, un pilier de la stabilité régionale. Je me réjouis de poursuivre notre collaboration afin de remédier ensemble aux problèmes qui affectent la région – en Syrie, au Liban, au Yémen, en Libye, en Somalie et au Soudan.

L’instabilité ou les conflits persistent et les besoins humanitaires ne cessent de croître. Poursuivons ensemble nos efforts pour trouver des solutions multilatérales qui répondent aux aspirations légitimes des peuples et à leur désir de paix, de liberté et de justice. Lorsque nous contemplons l’état du monde, nous voyons des injustices et des inégalités qui se propagent, en particulier dans les pays du Sud.

Dans le monde arabe, en Afrique et ailleurs, les pays luttent sur tous les fronts: affaiblis par les conflits, touchés de plein fouet par la pandémie de COVID-19 et ébranlés par la crise climatique. Désormais, il leur faut supporter les répercussions de la guerre en Ukraine, la flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, l’inflation galopante et le poids écrasant de la dette.

Partout sur la planète, les pays en développement ont besoin de justice, ce qui signifie aussi un plus grand soutien. Près de la moitié des gouvernements du monde, y compris dans la région arabe et en Afrique, n’obtiennent pas les financements dont ils ont besoin.

Je plaide en faveur d’un plan de relance des Objectifs de développement durable – sous l’égide du G20 – dont l’objectif est triple: stimuler les investissements dans le développement durable pour les économies émergentes; accroître la liquidité; et accélérer l’allégement et la restructuration de la dette de façon globale, efficace et équitable.

Par ailleurs, en collaboration avec toutes les parties prenantes, nous nous employons sans relâche à mettre fin à la suspension, et à étendre l’Initiative sur l’exportation de céréales par la mer Noire et à supprimer tous les obstacles qui entravent encore l’exportation des denrées alimentaires et des engrais en provenance de Russie. Cette Initiative a été vitale pour votre région et pour le monde entier. Des navires sont partis. De la nourriture a été distribuée. Les prix ont chuté. Il s’agit là d’une action cruciale. Elle ne doit pas s’arrêter. Car chaque augmentation du prix des denrées alimentaires, aussi infime soit-elle, pousse davantage de personnes et de communautés vers la pauvreté, la faim et, dans bien des cas, vers l’instabilité.

Nous devons faire tout notre possible pour assurer le succès continu de l’Initiative sur l’exportation de céréales par la mer Noire pour venir en aide aux pays dans le besoin, y compris des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, qui dépendent de denrées alimentaires et d’engrais accessibles et abordables – provenant à la fois d’Ukraine et de la Fédération de Russie.

La COP27 qui se tiendra à Charm el-Cheikh constitue une autre occasion vitale de rétablir la confiance entre les pays développés et les pays en développement.

Les pays riches doivent montrer l’exemple. Au cours de cette décennie, il leur incombe de réduire leurs émissions –de façon que le réchauffement de la planète ne dépasse pas 1,5 degré– et de se convertir entièrement aux énergies renouvelables. Il leur faudra aussi enfin mobiliser chaque année 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement à renforcer leur résilience.

La moitié des fonds consacrés à l’action climatique doit servir à financer les mesures d’atténuation.

J’étais récemment au Pakistan, et cela m’a brisé le cœur de voir une zone inondée qui fait trois fois la taille de mon propre pays, le Portugal.

Enfin, il nous faut d’urgence nous atteler à la question des impacts climatiques auxquels les pays n’auront pas la capacité de s’adapter. Agir sur les pertes et dommages constitue un impératif moral qui doit être au cœur de la COP27.

Il serait immoral et déraisonnable d’attendre des populations qui n’ont contribué en rien au réchauffement de la planète qu’elles payent le prix des bouleversements climatiques.

Permettez-moi de conclure avec un dernier appel.

L’unité du monde arabe est la raison d’être de la Ligue des États arabes. En cette période d’accroissement des clivages géopolitiques, cette unité est plus que jamais nécessaire.

Les divisions ouvrent la voie à l’ingérence étrangère, non arabe, au terrorisme, à la manipulation et aux conflits interconfessionnels. Toutefois, en restant unis, vous pouvez façonner une région capable de tirer le meilleur parti de son énorme potentiel et qui contribue à la paix et à la sécurité mondiales. Une région où les divergences se règlent par le dialogue et où règnent le respect et l’intérêt mutuels. Dans cette entreprise, vous pouvez compter sur moi et l’Organisation des Nations Unies pour poursuivre et renforcer notre partenariat et améliorer la vie des populations de la région arabe et de la planète tout entière.

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.