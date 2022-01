L'Union européenne aide à maintenir les vols humanitaires dans le ciel de l'Afrique de l'Ouest et du Centre alors que les besoins humanitaires augmentent

ROME – Une contribution de 3,5 millions de dollars de l'Union européenne a permis au Service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) de transporter des milliers de travailleurs humanitaires vers plusieurs villes difficiles d'accès en Afrique de l'Ouest et du Centre, a annoncé aujourd'hui le Programme alimentaire mondial.

La contribution de l'Union européenne pour 2021, apportée par l'intermédiaire du service de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire (ECHO) de la Commission européenne, a aidé UNHAS à soutenir une approche régionale de ses services, permettant à plus de 60 000 travailleurs humanitaires d'atteindre 66 sites reculés en Mauritanie, au Cameroun, en République Centrafricaine, au Tchad et au Niger tout au long de l'année à un moment où les besoins humanitaires se sont aggravés.

"Nous sommes très reconnaissants envers l'Union européenne (UE) et tous les partenaires pour leurs contributions à un moment où UNHAS fait face à des pénuries de financement sans précédent”, a déclaré Philippe Martou, chef de l'aviation du PAM. “UNHAS fournit un soutien vital aux travailleurs humanitaires de toute la région pour atteindre les populations dans le besoin."

Les régions d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont confrontées à plusieurs défis, notamment les déplacements de populations, les risques naturels, la pauvreté structurelle et l'insécurité alimentaire chronique qui est aggravée par les retombées de la pandémie de COVID-19.

Alors que les donateurs internationaux tels que l'UE ont intensifié et contribué à la poursuite des services aériens humanitaires essentiels, UNHAS continue de faire face à des défis financiers importants. Il est essentiel que le Service aérien humanitaire des Nations Unies dispose de ressources adéquates en 2022 afin de continuer à fournir des services essentiels à la communauté humanitaire

Créé en 2003, UNHAS géré par le PAM, est un service commun pour l'ensemble de la communauté humanitaire, opérationnel là où des options aériennes viables n'existent pas. Le service fonctionne actuellement avec 22 opérations et transporte jusqu'à 400 000 passagers sur plus de 300 destinations régulières chaque année en utilisant une flotte diversifiée d'avions et d'hélicoptères. En plus des services réguliers, UNHAS effectue également des évacuations médicales et des relocalisations de sécurité sur demande.

