L'UNICRI salue la création historique de la Journée mondiale pour la prévention et la guérison de l'exploitation sexuelle des enfants, des abus et de la violence

Turin, Italie, 18 novembre 2022 - Le vendredi 18 novembre marque la première Journée mondiale pour la prévention et la guérison de l'exploitation sexuelle, des abus et de la violence envers les enfants.

L'Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI) salue la création de cette journée comme une étape importante dans la lutte contre un phénomène mondial horrifiant et grandissant qui touche la population la plus vulnérable du monde.

"Je me réjouis de la décision de l'Assemblée générale de créer cette nouvelle journée mondiale car elle met en lumière des crimes terribles et offre des opportunités pour les communautés et les gouvernements de développer des politiques qui encouragent la poursuite des auteurs, défendent les droits des enfants et prennent des mesures importantes en faveur de la justice", a déclaré Antonia Marie De Meo, directrice de l'UNICRI.

"Au-delà de la prévention, je suis heureuse que la nouvelle journée mondiale se concentre également sur la guérison afin que les survivants de l'exploitation et des abus sexuels des enfants, ainsi que d'autres formes de violence, puissent accéder à des services qui les aideront à se remettre de leurs expériences traumatisantes", a-t-elle ajouté.

En tant qu'institut de recherche et de formation pour la justice pénale et la prévention du crime, l'UNICRI est impliqué dans des initiatives qui protègent les enfants, avec un accent particulier sur la prévention de l'exploitation et des abus sexuels en ligne. Selon l'UNICEF, les enfants et les adolescents de moins de 18 ans représentent environ un utilisateur d'Internet sur trois dans le monde. Cela accroît la vulnérabilité des enfants aux abus, car une fille sur cinq et un garçon sur 13 dans le monde seraient victimes d'exploitation ou d'abus sexuels avant l'âge de 18 ans, les interactions en ligne apparaissant sous une forme ou une autre dans presque tous les cas d'exploitation et d'abus sexuels d'enfants.

En 2020, le Centre pour l'intelligence artificielle (IA) et la robotique de l'UNICRI, avec le soutien du ministère de l'intérieur des Émirats arabes unis, a lancé l'initiative ‘AI for Safer Children’ pour aider à lutter contre l'exploitation et les abus sexuels des enfants en ligne à l'aide des nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle (IA).

"Les chiffres dont nous parlons ici sont stupéfiants, mais malheureusement, dans un monde moderne et connecté, le risque que les enfants rencontrent un prédateur en ligne est considérablement élevé. Cette initiative nous aide à utiliser la technologie pour réduire l'exploitation et les abus sexuels des enfants", a déclaré Irakli Beridze, chef du Centre de l'UNICRI pour l'intelligence artificielle et la robotique.

Cette initiative novatrice aide les organismes chargés de l'application de la loi à exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle et comprend le Centre mondial de l'intelligence artificielle pour des enfants plus sûrs, une plateforme unique, centralisée et sécurisée contenant des informations détaillées sur les outils d'intelligence artificielle à l'usage des organismes chargés de l'application de la loi. Grâce au Global Hub, les organismes chargés de l'application de la loi peuvent apprendre comment l'IA et les technologies émergentes connexes peuvent les aider à enquêter sur ces crimes et comment ils peuvent les utiliser dans leur travail de manière éthique et conforme aux droits de l'homme. Le Global Hub sert également de plateforme pour que les organismes chargés de l'application de la loi partagent leurs propres expériences dans l'utilisation de ces outils.

L'UNICRI est l'institut de recherche et de formation des Nations Unies mandaté pour la prévention du crime et la justice pénale. L'Institut met en œuvre des projets liés à l'IA et à la protection des enfants depuis plus de cinq ans.

