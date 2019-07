Los niños y los conflictos armados: Informe del Secretario General (A/73/907–S/2019/509)

Las Naciones Unidas han verificado la exactitud de toda la información presentada en el informe. En las situaciones en que la capacidad de verificar la información se vio limitada por factores como la inseguridad o las restricciones de acceso, ello se hace constar. A este respecto, la información recogida en el informe es meramente indicativa y no refleja la plena magnitud de las violaciones cometidas en 2018. Además, en 2018 se verificaron algunos incidentes, en particular casos de reclutamiento y utilización de niños, de secuestro y de violencia sexual contra ellos, que podrían haber comenzado con anterioridad.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad, al determinar las situaciones que se inscriben dentro de su mandato mi Representante Especial para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados ha adoptado un enfoque pragmático con miras a asegurar la protección amplia y efectiva de los niños. No obstante, la referencia a una situación no constituye una determinación jurídica, y la mención de un agente no estatal no afecta a su condición jurídica. En consonancia, en el presente informe se documentan aquellas situaciones en que las presuntas violaciones de las normas internacionales de protección de los niños afectados por los conflictos se consideran de una gravedad tal que está justificada la preocupación de la comunidad internacional. La intención de mi Representante Especial al considerar que los hechos que se describen a continuación constituyen violaciones graves es señalar esas situaciones a la atención de los Gobiernos, que son los principales responsables de proporcionar protección y socorro efectivos a todos los niños afectados, y alentarlos a que tomen medidas correctivas.