Los avances del Tratado de prohibición siguen su curso en cuanto a la eliminación de la amenaza humanitaria de las municiones en racimo, con la terrible excepción de los actuales ataques en Siria

(Ginebra, 29 de agosto de 2019) – A medida que el tratado que prohíbe las municiones en racimo se acerca a su décimo aniversario desde su entrada en vigor en 2010, éste sigue siendo un acuerdo eficaz que hace que el mundo sea más seguro, según un informe anual publicado hoy por la Coalición contra las Municiones en Racimo. “A medida que más países se adhieren a la Convención sobre Municiones en Racimo y toman medidas para poner fin a la amenaza que representan las municiones en racimo, estamos avanzando hacia un mundo libre de estas armas inhumanas", dijo Héctor Guerra, director de la Coalición contra las Municiones en Racimo (CMC). Siria debe dejar inmediatamente de utilizar municiones en racimo y Rusia debe abstenerse de ser cómplice de este uso, y todos los países deben comprometerse a abordar el daño causado por estas armas nefastas."

Por primera vez desde 2015, el Monitor no reportó nuevo uso de municiones en racimo en Yemen en el año anterior a su publicación.

También encontró que en Siria el número de ataques con municiones en racimo ha disminuido desde mediados de 2017 a medida que las fuerzas gubernamentales han recuperado áreas que antes estaban en manos de grupos armados no estatales. En 2018, se registraron 80 víctimas por municiones en racimo en el país, la cifra anual más baja desde que se reanudó su uso en 2012. El informe advierte que el número real de víctimas y de casos de uso es probablemente mucho mayor ya que el acceso a Siria es limitado y muchas actividades no se registran.

El Monitor de Municiones en Racimo 2019 informa que tres países han ratificado el Tratado en el último año,

Gambia, Namibia y Filipinas, lo que eleva a 106 el número total de Estados Partes. “El estigma contra las municiones en racimo se hace cada día más fuerte, como lo demuestra el trabajo dedicado a destruir las reservas, eliminar los restos y asegurar que la convención de prohibición funcione eficazmente", dijo Mary Wareham de Human Rights Watch, editora de políticas de prohibición del Monitor de Municiones en Racimo 2019. "Los Estados que no se han adherido a esta convención deberían reconsiderar esa posición y tomar medidas para adherirse sin demora.” La Coalición contra las Municiones en Racimo insta a los Estados que no forman parte de la Convención a que se adhieran a la Convención sobre Municiones en Racimo antes de su significativa Segunda Conferencia de Revisión, que se celebrará en septiembre de 2020.

El informe anual también concluye que los Estados Parte de la Convención ya han destruido el 99% de sus reservas de municiones en racimo, eliminando un total colectivo de casi 1,5 millones de municiones en racimo y más de 178 millones de submuniciones. Desde que se publicó la última edición del Monitor de Municiones en Racimo en agosto de 2018, Botsuana y Suiza han completado la destrucción de sus reservas.

Sin embargo, Guinea-Bissau no cumplió con su plazo de destrucción de existencias del 1 de mayo de 2019, la primera vez que un Estado ha violado el plazo de destrucción de existencias de ocho años establecido en el Tratado.

En total, el Monitor de Municiones en Racimo 2019 identificó al menos 149 nuevas víctimas de municiones en racimo en todo el mundo en 2018, una continuación de la significativa disminución en comparación con el total anual de 971 en 2016 y 289 en 2017. Si bien todas las víctimas registradas debido a los ataques ocurrieron en Siria (65) en 2018, Yemen fue el país que más víctimas registró debido a los restos de municiones en racimo (31), superando por primera vez las víctimas anuales registradas en Siria (15) o en la República Democrática Popular Lao (21). También se registraron bajas relacionadas con restos de conflictos anteriores en Afganistán, Irak, Líbano, Sudán del Sur, Ucrania y Nagorno-Karabaj. Los civiles representaron el 99% de todas las víctimas cuya situación se registró en 2018, de acuerdo con las estadísticas históricas sobre víctimas de municiones en racimo, y debido a la naturaleza indiscriminada e inhumana del arma. "Nuestro informe demuestra claramente que cada año casi todas las víctimas de las municiones en racimo son civiles, y que los niños representan más de la mitad de las víctimas registradas en 2018 debido a la explosión de submuniciones", dijo Loren Persi, editor de asistencia a víctimas del Monitor de Municiones en Racimo 2019. "Los Estados y la comunidad internacional deben priorizar urgentemente la asistencia y aumentar los recursos a fin de atender mejor las necesidades de las y los sobrevivientes de las municiones en racimo, sus familias y comunidades."

Los Estados Partes con víctimas de municiones en racimo tienen la obligación de proporcionar asistencia adecuada y estas disposiciones han mejorado la situación de las víctimas desde que se adoptó la Convención.

Sin embargo, siguen existiendo importantes desafíos. En el último año, por ejemplo, la disminución de los fondos para el trabajo comunitario ha hecho que las organizaciones locales tengan dificultades para mantener sus operaciones. Como resultado, algunas víctimas en los Estados afectados no pudieron acceder a los servicios vitales.

Al menos 26 Estados siguen contaminados por estas armas, incluidos 12 Estados Partes en la Convención.

Ningún Estado completó la limpieza de municiones en racimo en el último año. En total, 10 países, ocho de los cuales son Estados Parte de la Convención sobre Municiones en Racimo, han completado la limpieza de tierras contaminadas con municiones en racimo.

Las municiones en racimo son disparadas por artillería y cohetes o lanzadas por aviones, y se abren al aire para lanzar múltiples bombetas o submuniciones más pequeñas sobre un área del tamaño de un campo de fútbol. Las submuniciones a menudo no explotan en el impacto inicial, dejando restos que representan el mismo peligro que las minas terrestres hasta que se limpian y destruyen. La Convención sobre Municiones en Racimo fue adoptada y abierta a la firma en 2008, y entró en vigor el 1 de agosto de 2010. Esta prohíbe ampliamente las municiones en racimo, exige la destrucción de los arsenales en un plazo de ocho años, la limpieza de las zonas contaminadas con restos de municiones en racimo en un plazo de 10 años y la prestación de asistencia a las víctimas del arma.

Acerca del Monitor:

Este décimo informe anual del Monitor de Municiones en Racimo ha sido preparado por la Coalición contra las Municiones en Racimo (CMC) para su difusión en la Novena Reunión de los Estados Parte de la Convención sobre Municiones en Racimo, en la ONU en Ginebra, del 2 al 4 de septiembre de 2019. Es la publicación hermana del informe del Monitor de Minas Terrestres, publicado anualmente desde 1999 por la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal (ICBL), Premio Nobel de la Paz en 1997. El Monitor de Minas Terrestres y Municiones en Racimo es coordinado por un comité de personal de la ICBL y la CMC, así como por representantes de las siguientes organizaciones miembros de la ICBL y CMC: Danish Demining Group, Human Rights Watch, Humanity & Inclusion, and Mines Action Canada. 3 Utilizando la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008 como su principal marco de referencia, el informe se centra en las actividades del año 2018 y, cuando es posible, se incluye información hasta agosto de 2019. Abarca las tendencias mundiales en materia de políticas y prácticas de prohibición, estudios y remoción de restos de municiones en racimo, víctimas de municiones en racimo y esfuerzos para garantizar los derechos y satisfacer las necesidades de las víctimas de municiones en racimo. Estas conclusiones se han extraído de perfiles de países actualizados publicados en línea.

