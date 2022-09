L'OMS publie une taxonomie de santé publique pour l'écoute sociale des conversations sur la variole du singe

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a développé une taxonomie de santé publique pour soutenir la surveillance de l’infodémie et la génération de recommandations au sujet des conversations sur la variole du singe. Le document technique donne un aperçu de la façon dont l'écoute sociale peut être appliquée aux conversations sur la variole du singe, qui peuvent être utilisées pour générer des informations infodémiques pour les interventions de santé publique. Les taxonomies sont utilisées pour mieux organiser et encadrer les analyses, en particulier lors de l'intégration de sources de données de types et de qualités différents.

Cette approche a été utilisée pour la première fois pendant le COVID-19, lorsque l'OMS a mis au point une méthode pour intégrer de multiples sources de données en ligne et hors ligne afin de générer des recommandations d'action hebdomadaires. Au début de l'épidémie de variole du singe dans plusieurs pays en 2022, cette même approche a été rapidement appliquée et adaptée aux activités d'écoute sociale. Ce document technique a été codéveloppé en collaboration avec des épidémiologistes de terrain et les autorités sanitaires de plusieurs pays.

Malgré tous les efforts déployés par les autorités sanitaires pour transmettre rapidement les informations aux communautés lors d'un événement aigu de santé publique, l'ampleur des échanges, la diversité des sources et la polarité des opinions dans l'environnement informationnel actuel, qui évolue rapidement, ont parfois entraîné une amplification sans discernement d'informations vérifiées et non vérifiées. L'infodémie, ou la surabondance d'informations, y compris d'informations fausses ou trompeuses, qui accompagne tout événement aigu de santé publique, entraîne une confusion, des inquiétudes, une prise de risque et des comportements susceptibles de nuire à la santé, de prolonger ou d'amplifier les épidémies et de réduire l'efficacité des réponses et des interventions.

L'écoute sociale, une méthodologie par laquelle les conversations en ligne et hors ligne sont synthétisées en informations exploitables, a été adaptée à la réponse de santé publique afin de fournir aux autorités sanitaires un moyen de développer des informations en temps réel à partir de l'évolution de millions de conversations publiques quotidiennes et de mieux adapter les programmes et les interventions aux besoins des communautés. L'écoute sociale, combinée à une analyse intégrée, aide les professionnels de la santé publique à générer des informations fondées sur des données probantes afin d'éclairer leur réponse. Elle a été appliquée dans les pays pour le COVID-19 et est maintenant appliquée à d'autres urgences et épidémies.

La publication d'une taxonomie flexible pour la variole du singe permettra aux pays d'identifier et d'organiser rapidement les questions, les préoccupations, les vides d'information, les récits et les informations erronées/désinformées provenant de différentes sources de données - ce qui permettra à son tour une approche plus systématique et routinière pour la collecte et l'analyse des données.