L’OMS prévoit de recenser les agents pathogènes susceptibles de provoquer de futures flambées et pandémies

L’OMS lance un processus scientifique mondial visant à actualiser la liste des agents pathogènes prioritaires, à savoir les agents susceptibles de provoquer des flambées ou des pandémies, afin d’orienter les investissements mondiaux, la recherche-développement (R-D), en particulier dans les vaccins, les tests de dépistage et les traitements.

Une réunion s’est tenue vendredi dernier, le 18 novembre, et l’OMS réunit plus de 300 scientifiques qui passeront en revue les données probantes sur plus de 25 familles de virus et de bactéries, ainsi que sur la « maladie X ». La maladie X figure dans la liste pour indiquer un agent pathogène inconnu susceptible d’être à l’origine d’une épidémie internationale grave. Les experts recommanderont une liste d’agents pathogènes prioritaires qui nécessitent des recherches et des investissements supplémentaires. Le processus comprendra à la fois des critères scientifiques et de santé publique, ainsi que des critères liés à l’impact socioéconomique, à l’accès et à l’équité.

La liste a été publiée pour la première fois en 2017 et le dernier exercice d’établissement des priorités a été effectué en 2018. La liste actuelle comprend la COVID-19, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, la maladie à virus Ebola et la maladie à virus Marburg, la fièvre de Lassa, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), la maladie à virus Nipah et les maladies à henipavirus, la fièvre de la vallée du Rift, la maladie à virus Zika et la maladie X.

« Il est essentiel de cibler les agents pathogènes prioritaires et les familles de virus en matière de recherche-développement des contre-mesures en vue d’une riposte rapide et efficace aux épidémies et aux pandémies. Sans les importants investissements en R-D menés avant la pandémie de COVID-19, il n’aurait pas été possible de mettre au point des vaccins sûrs et efficaces en un temps record », a déclaré le Dr.Michael Ryan, Directeur exécutif du Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire.

Concernant les agents pathogènes identifiés comme étant prioritaires, le schéma directeur de l’OMS en matière de recherche-développement sur les épidémies élabore des feuilles de route de R-D, qui définissent les lacunes dans les connaissances et les priorités de recherche. Des profils de produits cibles, qui permettent de guider les développeurs sur les spécifications souhaitées pour les vaccins, les traitements et les tests de diagnostic, sont élaborés le cas échéant. Des efforts sont également déployés en vue de cartographier, de compiler et de faciliter les essais cliniques pour développer ces outils. Des efforts complémentaires, tels que le renforcement de la surveillance en matière de réglementation et d’éthique, sont également envisagés.

« Cette liste d’agents pathogènes prioritaires est devenue un point de référence pour la communauté de la recherche quant aux domaines dans lesquels il faut concentrer les énergies pour gérer la prochaine menace », a déclaré la Dre. Soumya Swaminathan, Scientifique en chef de l’OMS. « Cette liste est élaborée en collaboration avec des experts du domaine et constitue l’orientation dont il a été convenu pour savoir où nous – en tant que communauté de la recherche mondiale – devons investir de l’énergie et des fonds pour mettre au point des tests, des traitements et des vaccins. Nous remercions nos donateurs notamment le gouvernement américain, nos partenaires et les scientifiques qui collaborent avec l’OMS pour concrétiser ce projet. »

La liste révisée devrait être publiée au premier trimestre de 2023.