L'OMS et des partenaires clés de la santé unissent leurs forces pour lutter contre le COVID-19 en Afrique

Nairobi, 6 mars 2020 - Avec des cas confirmés de COVID-19 en Algérie, au Sénégal et au Nigéria, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les principaux partenaires de la santé renforcent leur coopération pour mieux coordonner les efforts de préparation et de riposte à travers l'Afrique. L'OMS a convoqué une réunion à Nairobi cette semaine, en présence de représentants du ministère kenyan de la Santé, de l'Union africaine et des principales agences partenaires des Nations Unies.

La réunion de cette semaine visait à s’assurer que les efforts sont coordonnés et non dupliqués et que les ressources limitées sont utilisées de la manière la plus efficace possible. Lors de la réunion, un mécanisme de coordination des partenaires régionaux a été mis en place et un projet de plan de travail conjoint a été publié qui décrit les actions prioritaires pour les participants au cours des prochains mois. Les directeurs régionaux et les chefs d'agence rédigent actuellement une lettre conjointe aux gouvernements de tous les États membres et des communautés économiques régionales pour les informer des actions clés convenues.

« Nous invitons tous les pays à investir de toute urgence dans la préparation à la survenue des cas et à donner la priorité à la protection des agents de santé et des personnes à risque et à mieux communiquer les risques de transmission à leurs populations», a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, la Directrice régionale de l’OMS pour l'Afrique. «Ces cas en Algérie et au Nigéria devraient être un signal d'alarme pour les gouvernements à travers l'Afrique. Les gouvernements doivent faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour se préparer à une éventuelle épidémie: le temps est critique. »

Avec les cas de COVID-19 en Algérie, au Sénégal, au Nigeria et en Afrique du Sud, l'OMS passe de l’état de préparation au mode de réponse dans la région africaine. Les experts déployés dans les pays avec des cas confirmés, se concentrent désormais sur la fourniture d'un appui technique aux agents de santé de ces pays, plutôt que sur des conseils génériques de préparation. Une formation sur la gestion des cas et la prévention des infections a également été donnée aux agents de santé des pays.

L'OMS appuie les pays dans leurs efforts de renforcer leur préparation à cette période critique, principalement en veillant à ce que des mesures vitales de détection précoce et de contrôle soient mises en place et soient les plus solides possibles. L'OMS travaille avec un réseau d'experts pour coordonner les activités régionales sur la surveillance, l'épidémiologie, la modélisation, le diagnostic, les soins et traitements cliniques et d'autres moyens d'identifier, de gérer la maladie et de limiter sa transmission. L'OMS a publié des directives provisoires à l'intention des pays, qui sont régulièrement mises à jour pour tenir compte de la situation actuelle. Des directives ont récemment été publiées sur des sujets tels que les mesures de quarantaine, les rapatriements de citoyens et la préparation sur les lieux de travail.

Bien qu'une coordination au haut niveau soit vitale pour répondre efficacement au COVID-19, il existe quelques mesures simples que nous pouvons tous adopter pour empêcher sa propagation. Il s'agit notamment de se laver les mains régulièrement avec du savon et de l'eau; tousser ou éternuer dans un mouchoir ou un coude plié, tout en s’assurant d’éliminer le mouchoir en toute sécurité par la suite; maintenir une distance sociale d'au moins un mètre, en particulier si cette personne tousse ou éternue; éviter de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche; et consulter un médecin dès que vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires.