Lignes directrices sur l'eau 2022-2025

Journée mondiale de l’eau 2022: le DFAE publie ses nouvelles lignes directrices sur l’eau

La Suisse œuvre résolument en faveur de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour les plus pauvres. À l’occasion du neuvième Forum mondial de l’eau organisé du 21 au 26 mars et de la Journée mondiale de l’eau de ce 22 mars, le DFAE publie ses lignes directrices sur l’eau pour la période 2022–2025, qui visent à renforcer les activités de la Suisse dans ce domaine. La définition de principes et priorités clairs vise à améliorer l’efficacité et la cohérence de la contribution de la Suisse dans le secteur de l’eau.

La consommation d’eau douce ne cesse d’augmenter à travers le monde. Selon les estimations des Nations Unies, la demande excédera l’offre de 40% d’ici 2030. La croissance démographique dans le monde, les changements climatiques et la pollution de l’environnement ne sont que quelques-uns des facteurs responsables de l’augmentation constante de la pression qui s’exerce sur les réserves hydriques. La pénurie croissante de l’eau peut en outre réactiver ou exacerber des conflits. Dans le même temps, des milliards de personnes n’ont toujours pas accès à l’eau potable et à l’assainissement. Autant de défis auxquels s’attèlera donc le neuvième Forum mondial de l’eau, organisé à Dakar et dont la tenue coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de l’eau le 22 mars.

Le DFAE œuvre de diverses manières dans le secteur de l’eau depuis les débuts de la coopération suisse au développement. Il est actif par exemple dans le domaine de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène, de la gestion durable et intégrée de l’eau, de la protection des ressources hydriques contre la pollution et de la médiation entre pays riverains en vue de favoriser l’utilisation pacifique et durable des ressources en eau transfrontalières. La Suisse contribue de longue date à développer des solutions aux problèmes qui se posent dans le domaine de l’eau. Elle a d’ailleurs acquis un savoir-faire solide en la matière. Le travail du département à cet égard repose de plus en plus sur une utilisation parallèle et simultanée des trois instruments de la coopération internationale que sont l’aide humanitaire, la coopération au développement à long terme et la promotion de la paix. Afin que ces instruments et les diverses mesures envisagées soient coordonnés au mieux, les lignes directrices sur l’eau 2022-2025 définissent des principes, des thèmes et des priorités sur lesquels devront être axées les actions de la Suisse.

Les lignes directrices précisent les objectifs de la stratégie de politique extérieure 2020-2023 et de la stratégie de coopération internationale 2021-2024, et s’insèrent dans la cascade des documents fondamentaux de la politique extérieure. Elles visent à renforcer la cohérence de l’engagement de la Suisse et contribuent ce faisant à accroître de manière significative l’efficacité des projets de coopération internationale menés en faveur des pays du Sud dans le domaine de l’eau.

Informations complémentaires

documents politiques du DFAE: Lignes directrices sur l'eau 2022-2025

brochure: lignes directrices sur l'eau 2022-2025

Contact

Communication DFAE

Palais fédéral ouest

CH-3003 Berne

Tél. Service de communication: +41 58 462 31 53

Tél. Service de presse: +41 58 460 55 55

E-Mail: kommunikation@eda.admin.ch Twitter: @EDA_DFAE