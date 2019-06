Lifelines : pour des infrastructures plus résilientes

INTRODUCTION

Les services d’infrastructure contribuent à notre bien-être et à notre développement en répondant à nos besoins fondamentaux et en facilitant nos projets commerciaux ou technologiques les plus ambitieux. Des services fi ables dans les domaines de l’eau, de l’assainissement, de l’énergie, des transports et des télécommunications sont essentiels pour améliorer la qualité de vie des populations. L’accès aux services d’infrastructure de base est également un facteur clé de la productivité des entreprises, et donc des économies, et un véritable moteur du développement économique. Les gouvernements des pays à revenu faible et intermédiaire investissent chaque année environ un billion de dollars — soit entre 3,4 et 5 % de leur produit intérieur brut (PIB) — dans les infrastructures (Fay et al. 2019).1 La qualité des services d’infrastructure varient toutefois considérablement d’un pays à l’autre. Des millions de personnes, en particulier dans les villes des pays à revenu faible ou intermédiaire, sont confrontées aux conséquences d’infrastructures de piètre qualité. Le sous-financement et le mauvais entretien contribuent à la faible fi abilité des réseaux électriques, à l’insuffi sance des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement et à la surcharge des réseaux de transport.

Les aléas naturels représentent un défi pour ces réseaux déjà insuffisants et fragiles. Les inondations urbaines sont ainsi une réalité à travers le monde, d’Amman à Mumbai, en passant par Buenos Aires, Dar es-Salaam et Jakarta.

Souvent exacerbées par de mauvais systèmes de drainage, ces inondations entraînent de fréquentes perturbations des réseaux de transport et d’énergie, qui affectent les télécommunications et les autres services essentiels.

La perturbation des services d’infrastructure est particulièrement grave dans le cas de chocs naturels extrêmes. Par exemple, les tremblements de terre endommagent les infrastructures portuaires et ralentissent les économies locales, comme ce fut le cas à Kobe, au Japon, en 1995.

Les ouragans détruisent les réseaux de transport et de distribution d’électricité, privant les populations d’électricité pendant des mois, comme ce fut le cas à Porto Rico en 2017. Dans ces exemples, de nombreuses personnes épargnées par les conséquences directes de la catastrophe ont été indirectement touchées en raison de l’endommagement des infrastructures.

Le présent rapport, intitulé Lifelines : Pour des infrastructures plus résilientes, étudie la résilience de quatre réseaux d’infrastructure essentiels : électricité, eau et assainissement, transport, et télécommunications. Toutes ces infrastructures fournissent des services essentiels au bien-être des ménages et à la productivité des entreprises, mais elles sont particulièrement vulnérables aux aléas naturels du fait de leur organisation en réseaux complexes au sein desquels les chocs peuvent se propager. Il est essentiel de les rendre plus résilientes, c’est-à-dire mieux à même de fournir les services dont les populations et les entreprises ont besoin pendant et après les catastrophes naturelles, non seulement pour éviter les coûts de réparation, mais aussi pour réduire au minimum les conséquences pour les populations.

Le présent rapport, qui s’appuie sur un large éventail d’études de cas, d’analyses empiriques et d’exercices de modélisation, livre trois principaux messages :

• Le manque de résilience des infrastructures est préjudiciable aux populations et aux entreprises. Les catastrophes naturelles causent des dommages directs aux infrastructures de production d’électricité et de transport, coûtant environ 18 milliards de dollars par an dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Ces dommages pèsent sur les budgets publics et réduisent l’attrait de ces secteurs pour les investisseurs privés. Mais, outre ces dommages, les aléas naturels perturbent également les services d’infrastructure et ont des conséquences importantes sur les entreprises et les populations. Les perturbations des services d’infrastructure coûtent entre 391 et 647 milliards de dollars par an aux ménages et aux entreprises des pays à revenu faible et intermédiaire. Leurs causes sont diverses et peuvent être liées à un mauvais entretien, à une mauvaise gestion ou à un sousfinancement. Mais les études de cas indiquent que les aléas naturels sont responsables de 10 à 70 % de ces perturbations, selon le secteur et la région.

• L’investissement dans des infrastructures plus résilientes est sûr, rentable, et urgent. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, des infrastructures plus résilientes dans les secteurs de l’électricité, de l’eau et de l’assainissement et des transports coûterait entre 11 et 65 milliards de dollars par an d’ici à 2030, soit un surcoût d’environ 3 % par rapport à l’ensemble des besoins en investissements dans les infrastructures. Ces coûts peuvent être réduits en augmentant la résilience des systèmes et services, et pas de chaque infrastructure physique individuellement, et en renforçant la capacité des usagers des services d’infrastructure — ménages et chaînes d’approvisionnement notamment — à gérer les perturbations.

Utilisant des milliers de scénarios pour explorer les incertitudes, en particulier sur le futur des économies et du climat, le présent rapport conclut qu’investir un dollar dans des infrastructures plus résilientes est profitable dans 96 % des cas. Dans le scénario médian, investir dans des infrastructures plus résilientes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire a un bénéfice net de 4.200 milliards de dollars, soit quatre dollars par dollar investi. Le changement climatique rend l’action dans ce domaine encore plus nécessaire et attrayante : en moyenne, il double les bénéfices nets de la résilience. Et, du fait des importants investissements dans l’infrastructure actuellement réalisés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, le coût médian d’une décennie d’inaction se chiffre à 1,000 milliards de dollars.

• Une bonne gestion des infrastructures est nécessaire à leur résilience, mais des actions ciblées sont également essentielles. La première recommandation de ce rapport est que les pays améliorent les fondamentaux de la gestion des infrastructure — planification, conception, exploitation et entretien appropriés de leurs infrastructures — ce qui peut à la fois accroître leur résilience et réduire les coûts.

Toutefois, une bonne gestion des infrastructures n’est pas suffisante pour assurer leur résilience, en particulier face aux aléas rares et de forte intensité et aux tendances à long terme comme le changement climatique. C’est pourquoi le présent rapport propose quatre recommandations supplémentaires : définir les mandats et les stratégies institutionnels en matière de résilience des infrastructures; intégrer la résilience dans la réglementation et les systèmes incitatifs des secteurs des infrastructures, des usagers et des chaînes d’approvisionnement; améliorer la prise de décision en facilitant l’accès aux données, aux outils et aux compétences; et fournir un financement approprié — en particulier pour tenir compte des risques lors de l’élaboration des plans directeurs, de la conception des infrastructures et des mesures de préparation. Ces actions peuvent être très rentables et transformatrices, mais elles peuvent néanmoins être difficiles à financer dans de nombreux pays pauvres et doivent donc être élevées au rang de priorités par la communauté internationale.