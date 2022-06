Lettre ouverte au Secrétaire général pour le processus de nomination du/de la prochain⋅e Haut⋅e Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme (22 juin 2022)

Concerne: La nomination du/de la prochain⋅e Haut⋅e Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme

Cher Secrétaire général,

Le poste de Haut⋅e Commissaire aux droits de l’homme est essentiel à la promotion et à la protection des droits humains dans le monde, en particulier en ces temps où les normes et les mécanismes relatifs aux droits humains sont soumis à une énorme pression de la part de gouvernements puissants. Ce rôle est déterminant pour la mise en œuvre de l’Appel à l’action en faveur des droits humains et de Notre programme commun.

Les organisations signataires représentent et travaillent en étroite collaboration avec les défenseur⋅e⋅s des droits humains, les victimes de violations et les communautés affectées, ainsi qu’avec l’ONU. À ce titre, nous vous écrivons au sujet du processus de nomination du/de la prochain⋅e Haut⋅e Commissaire, ainsi que des qualifications et qualités clés requises pour ce poste.

Le poste de Haut⋅e Commissaire doit être occupé par une personne de haute moralité et d’intégrité personnelle, indépendante et impartiale, qui possède des compétences et une expertise dans le domaine des droits humains. Il faut un⋅e champion⋅ne des droits humains ayant du courage et des principes. Votre candidat⋅e doit avoir fait ses preuves en matière de défense des droits humains, et avoir une expérience avérée de travail avec les défenseur⋅e⋅s et les victimes de violations. Le poste requiert un engagement fort pour lutter contre la discrimination, l’inégalité, l’oppression et l’injustice sous toutes ses formes, ainsi que pour combattre l’impunité, obtenir réparation et demander des comptes pour toutes les violations et tous les abus des droits humains, y compris ceux commis par les gouvernements les plus puissants. Le rôle du/de la Haut⋅e Commissaire implique d’être le/la principal⋅e défenseur⋅e des droits humains dans le monde, ce qui diffère rôle de diplomate ou d’envoyé politique. Faire preuve de solidarité avec les victimes et dénoncer publiquement les abus doit primer sur le dialogue amical avec les gouvernements.

Le processus de nomination du /de la prochain⋅e Haut⋅e Commissaire est essentiel pour identifier la personne la plus qualifiée et garantir la crédibilité de sa nomination. Ce processus doit être ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Il doit impliquer une consultation large et significative des organisations indépendantes de défense des droits humains et des défenseur⋅e⋅s des droits humains. Étant donné que le mandat de la Haute Commissaire Bachelet prendra fin le 31 août 2022, il est impératif que ce processus se déroule rapidement.

Les droits humains sont des valeurs fondamentales, des obligations légales et sont indispensables à la paix, à la sécurité et au développement durable. Il est essentiel que le/la prochain⋅e Haut⋅e Commissaire soit un⋅e leader convaincant⋅e des droits humains au sein du système des Nations Unies et dans le monde entier. Outre l’identification d’un⋅e candidat⋅e exceptionnel⋅le par le biais d’un processus consultatif, nous vous demandons instamment de défendre vigoureusement l’indépendance du Haut Commissariat aux droits de l’homme, notamment en lui allouant des ressources suffisantes. Pour notre part, nous nous engageons à soutenir le/la Haut⋅e Commissaire et le Haut Commissariat dans leurs efforts de principe et de bonne foi pour promouvoir et protéger les droits humains dans le monde.

Nous attendons votre réponse et un engagement significatif de la société civile dans ce processus.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de nos salutations distinguées,

Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel Advocates for International Development Al Mezan Center for Human Rights All Human Rights for All in Iran Amnesty International Arab NGO Network for Development ARTICLE 19 Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM–ASIA) Association for the Human Rights of the Azerbaijani People in Iran (AHRAZ) Cairo Institute for Human Rights Studies Center for Economic and Social Rights Center for International Environmental Law Center for Reproductive Rights Centre for Civil and Political Rights Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Child Rights Connect Citizen, Democracy and Accountability CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation Colombian Commission of Jurists Commonwealth Human Rights Initiative Conectas Direitos Humanos DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project) Dominican Leadership Conference Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM) Environmental Defender Law Center Franciscans International Front Line Defenders Global Centre for the Responsibility to Protect Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights Gulf Centre for Human Rights Haiti Rehabilitation Foundation Hawai’i Institute for Human Rights HIV Legal Network Human Rights Activists in Iran Human Rights House Foundation Human Rights Law Centre Human Rights Watch ILGA World (The International Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex Association) Impact Iran Institute for Justice & Democracy in Haiti (IJDH) International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) International Commission of Jurists (ICJ) International Federation for Human Rights (FIDH) International Service for Human Rights (ISHR) Iran Human Rights JASS/Just Associates Just Fair Kenya Human Rights Commission Kurdistan Human Rights Association–Geneva (KMMK–G) Law & Society Trust Sri Lanka Lawyers’ Rights Watch Canada Make Mothers Matter (MMM) MINBYUN – Lawyers for a Democratic Society Minority Rights Group International (MRG) Open Society Foundations Plan International Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA Siamak Pourzand Foundation United Nations Association – UK Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) World Organisation Against Torture (OMCT) World Uyghur Congress