L’état dans lequel nous sommes : Mettre fin au sexisme dans les lois sur la nationalité - Édition 2022 - Mise à jour pour un monde troublé

INTRODUCTION

Nous avons constaté de nets progrès vers la réalisation de l’égalité dans les lois sur la nationalité, 19 pays ayant procédé à des réformes juridiques partielles ou complètes et pris des engagements importants aux niveaux régional et mondial. Il y a près de dix ans, Equality Now a commencé un travail approfondi de plaidoyer pour la réforme des lois discriminatoires en matière de nationalité et de citoyenneté au niveau mondial. Rien que depuis le lancement en mars 2016 de L’état dans lequel nous sommes : Mettre fin au sexisme dans les lois sur la nationalité quatre pays que nous avons mis en évidence - la Guinée, le Lesotho, Nauru et les Îles Salomon - sont parvenus à une égalité juridique totale en matière de droits liés à la nationalité et huit autres ont réalisé des réformes importantes ou pris des mesures importantes en vue de réformes Les mouvements et coalitions féministes, notamment l’initiative Global Campaign for Equal Nationality Rights dont Equality Now est membre fondateur du comité directeur, ont contribué de manière significative à ces progrès.

Malgré ces progrès, des lois sur la nationalité discriminatoires en fonction du sexe existent cependant toujours dans près de 50 pays (25 % des États membres des Nations unies). Les lois discriminatoires sur la nationalité ont un énorme impact sur les femmes et leurs familles, violant souvent leurs droits à la santé, à l’éducation, à l’emploi et à la non-discrimination sur la base de la race, de l’ethnicité et de la religion, etc. Elles limitent également la participation des femmes à la vie publique. Les femmes sont également moins protégées contre la violence sexiste, car elles ont plus de mal à quitter une relation abusive lorsque leur nationalité, et/ou celle de leurs enfants, dépend d’un conjoint abusif. Les filles peuvent même être forcées à un mariage précoce afin d’obtenir un statut légal.

La pandémie de COVID-19, les conflits armés ou politiques et les déplacements causés par d’autres crises ont exacerbé l’effet des lois discriminatoires à l’égard des femmes, entraînant une augmentation des séparations familiales, des cas d’apatridie et d’autres difficultés évitables et injustes résultant d’un comportement patriarcal et de relations de pouvoir inégales. Lorsque les frontières ont été fermées pendant la pandémie, les enfants de pères étrangers dans les pays ayant des lois discriminatoires sur la nationalité ont souvent été piégés à l’extérieur du pays parce que l’État ne reconnaissait pas leur droit à la nationalité de leur mère

Dans certains pays, les femmes ayant des enfants et des conjoints étrangers se sont vu refuser l’aide familiale et les prestations sociales liées à la pandémie.

Une approche écosystémique en matière de droit de la nationalité, et d’égalité juridique en général est essentielle, à commencer par la garantie et l’application de l’égalité constitutionnelle. Par exemple, si les États-Unis avaient intégré l’amendement relatif à l’égalité des droits (ERA) dans leur constitution, les dispositions américaines relatives à la nationalité fondées sur la résidence et discriminatoires à l’égard des femmes auraient pu être annulées plus tôt.

D’autres dispositions relatives à la nationalité fondées sur les stéréotypes de genre et les alimentant, qui sont toujours en vigueur aux États-Unis, pourraient être annulées en vertu d’un amendement sur l’égalité des droits. Et plusieurs pays continuent à avoir des dispositions contradictoires sur la nationalité dans leurs lois sur la nationalité ou la citoyenneté, qui doivent être harmonisées avec les dispositions sur la citoyenneté et/ou l’égalité dans leurs constitutions. D’autres lois, règlements et procédures affectant les droits en matière de nationalité doivent être examinés et mis en place, notamment l’enregistrement des naissances et des mariages, entre autres.

Tandis que le monde commence à se remettre de la pandémie de COVID-19, nous espérons que les gouvernements trouveront une nouvelle impulsion pour entreprendre toutes les réformes juridiques nécessaires afin que toutes les femmes et tous les hommes puissent jouir des mêmes droits en matière de nationalité et participer en tant que citoyens à part entière, à tous les niveaux de la société.