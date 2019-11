Les transferts monétaires qui fonctionnent pour les femmes : 6 leçons apprises sur le terrain, octobre 2019

RÉSUMÉ D’UNE ÉTUDE MULTI-PAYS « À QUOI RESSEMBLE LES TRANSFERTS MONÉTAIRES SELON LE GENRE ? »

Que cherchions-nous à changer ?

Le transfert monétaire (TM) est désormais un outil courant dans l’action humanitaire, utilisé pour répondre avec une plus grande dignité aux divers besoins des personnes déplacées par la crise ou les conflits. Bien qu’il y ait un nombre croissant de preuves sur l’effet du TM sur le bien-être et l’autonomisation des femmes, dans la pratique, un nombre accablant de TM sensible au questions liées au genre est actuellement conçu sur des hypothèses plutôt que sur des faits réels. S’appuyant sur l’engagement de CARE à être « prêt à décaisser » pour accomplir des avancées avec et pour les femmes et les filles, CARE a ordonné une étude sur le TM sensible au genre qui a permis aux bénéficiaires réels de TM d’encadrer la discussion.

Pourquoi nous y intéresser ?

Trois questions clés ont motivé cette recherche : (1) L’objectif de CARE est de s’assurer que son TM est conçu avec et pour les femmes et les filles, et répond à leurs besoins specifiques, défis et opportunités. (2) Dans cette optique, CARE renforce ses capacités de recherche, de preuves et de gestion de connaissance. (3) L’organisation est également engagée à en réunir d’autres pour améliorer les politiques, les pratiques et la recherche sur le TM sensible aux questions de genre.

Pour atteindre cet objectif, nous devons commencer par changer l’approche imposé utilisée par le secteur pour concevoir une approche qui part de la base la recherche sur le TM sensible aux questions de genre. La communauté humanitaire en sait plus sur l’impact du TM sur les résultats sectoriels que nous, concernant les perceptions des femmes et des hommes sur la manière dont sa conception et sa mise en œuvre répondent réellement à leurs besoins, à ceux de leurs familles et à ceux de leurs communautés. Rassembler les données du point de vue de l’utilisateur modifiera par conséquent la façon dont nous utilisons ces informations. Par exemple, les faits suggèrent que le bénéficiaire du TM désigné peut influencer le contrôle de transfert et d’accès à l’information. Mais cibler les femmes ne signifie pas en soi que le TM sensible aux questions de genre (et, dans certains cas, cette approche pourrait même exacerber les et les risques de protections).