Les thèmes des Coalitions d'actions du Forum Génération Egalité, annoncés

Aujourd'hui, ONU Femmes, en collaboration avec des féministes du monde entier et les gouvernements du Mexique et de la France, ont annoncé les thèmes des Coalitions d'actions pour le Forum Génération Égalité qui se tiendra à Mexico et à Paris cette année.

Les Coalitions d'actions sont des partenariats mondiaux innovants conclus avec les gouvernements, la société civile, les organisations internationales et le secteur privé, qui visent à catalyser l'action collective, stimuler les investissements publics et privés et fournir des résultats concrets et durables pour les femmes et les filles du monde entier.

Le Forum Génération Égalité, un rassemblement mondial dirigé par la société civile organisé par ONU Femmes et coorganisé par les gouvernements du Mexique et de la France, qui se tiendra à Mexico du 7 au 8 mai et à Paris du 7 au 10 juillet 2020, vise à lancer les six Coalitions d'action suivantes :

Violence basée sur le genre Justice et droits économiques Autonomie corporelle et droits en matière de santé reproductive et sexuelle Action féministe pour la justice climatique Technologies et innovations pour l'égalité des sexes Mouvements et leadership féministes

Les six thèmes ont été basés sur une analyse fondée sur les données et sélectionnés en consultation avec des groupes féministes internationaux, des organisations militantes de terrain, des gouvernements et d'autres partenaires.

Le Forum Génération Égalité se déroule dans le contexte du 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, le plan d'action le plus complet à ce jour en faveur de l'égalité des sexes et des droits des femmes, adopté par 189 pays en 1995. Malgré certains progrès, les véritables changements ont été lents et aucun pays n'est parvenu à l'égalité des sexes.Alors que le monde fait face à des défis sans précédent, comme la crise climatique, les inégalités croissantes et les menaces contre le multilatéralisme, les progrès en matière de droits des filles et des femmes sont menacés.

Les Coalitions d'actions, soutenues par des financements et des partenariats efficaces, visent à réaliser des progrès rapides et irréversibles pour l'égalité des sexes.

Chaque Coalition d'action sera dirigée par un groupe de partenaires, parmi lesquels : des États membres, des mouvements de femmes et des organisations de la société civile et du secteur privé, ainsi que des agences des Nations Unies, d'autres organisations internationales et des jeunes leaders.

Les adolescentes et les jeunes femmes sont au cœur de la « Génération Égalité ». Elles aident celles qui ont été réduites au silence, stigmatisées et humiliées depuis bien trop longtemps à se relever, et veillent à ne laisser personne de côté. L'une des actions concrètes de chaque Coalition d'action thématique ciblera les besoins spécifiques des adolescentes et des jeunes femmes.

Chaque Coalition développera et mettra en œuvre des solutions ciblées qui feront progresser les droits des adolescentes et des jeunes femmes au cours de la Décennie d'action des Nations Unies (2020-2030) pour atteindre les Objectifs de développement durable.

Les mois qui viennent vont être consacrés à la formation des dirigeants et des membres des Coalitions d'actions, ainsi qu’áélaboration de « projets » associés à chaque Coalition d'action, qui détailleront les objectifs et les résultats attendus, le budget, un catalogue d'engagements et le cadre de responsabilité.La prochaine réunion de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme (9-20 mars) et le Forum Génération Égalité qui aura lieu au Mexique (7-8 mai) offriront aux partenaires des occasions de se réunir et de préciser les projets des Coalitions d'action.

Les Coalitions d'action seront officiellement lancées lors du Forum Génération Égalité qui sera organisé du 7 au 10 juillet à Paris, puis développées lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2020.

Pour plus d'informations sur le Forum Génération Égalité et sur les Coalitions d'action, cliquez ici. Participez et rejoignez la campagne mondiale #GénérationÉgalité pour faire de l'égalité des sexes une réalité de notre vivant.