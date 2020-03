Les équipes d'intervention rapide se battent contre la propagation du COVID-19 en Afrique

Nairobi/Addis-Abeba/Brazzaville, 19 mars 2020: Lorsque le gouvernement kenyan a annoncé le premier cas de COVID-19 dans le pays, Jackson Njoroge, un clinicien, était déjà au travail. Lui et ses collègues de l’équipe d’intervention rapide du ministère de la Santé du Kenya avaient déjà dressé une liste de personnes qui auraient pu entrer en contact avec le premier patient. Maintenant, le moment était venu de se précipiter pour les retrouver. Sa mission était de trouver un autre passager du vol qui avait amené le premier cas au Kenya. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait déjà aidé à former 1 500 agents de santé kenyans dans divers établissements de santé pour se préparer à cette situation. Avec cette annonce, le gouvernement du pays et le bureau de l’OMS sont passés du mode de préparation au mode de réponse.

La recherche du contact s'est avérée difficile au début, car le patient n'avait pas respecté les directives d'auto-quarantaine pour les nouveaux arrivants et il ne répondait pas à son téléphone. La recherche des contacts consiste à identifier toute personne avec laquelle un cas confirmé aurait pu entrer en contact entre deux jours avant l'apparition des symptômes, jusqu'à 14 jours après. L’équipe de Njoroge est l’une des quatre équipes d’intervention rapide du Centre des opérations d’urgence du ministère de la Santé, chacune comprenant cinq agents de santé formés. Le Centre dispose également d'une ligne d'assistance téléphonique permettant au public d'obtenir des informations, de signaler des cas suspects et de poser des questions. Grâce aux efforts combinés de l'équipe d'intervention rapide, d'une entreprise de télécommunications et des services de sécurité nationale, Njoroge a pu retracer le contact et s'assurer qu'il était isolé pour les tests. « Elle avait juste peur mais nous sommes prêts pour cela », dit-il. « Nous nous attendions à des moments comme celui-ci et tous les défis qui résulteront de la propagation du virus. »

À la nouvelle unité d'isolement et de traitement du coronavirus de l'hôpital national de référence de Kenyatta, les contacts recherchés attendaient avec impatience les résultats de leurs tests. Dr Njoroge aide à calmer leurs nerfs, jouant simultanément le rôle de médecin, d'enseignant et de conseiller. En dépit de quelques blagues légères avec des patients pour atténuer la tension, lui et son équipe travaillaient avec le plus grand sérieux. « Il n'y a pas de place pour les erreurs », explique Njoroge en vérifiant l'équipement de protection individuelle de Sharon Akinyi, une infirmière de 20 ans et la plus jeune membre de l'équipe.

Confirmant le point de vue de Njoroge, le test du contact est revenu positif, devenant le troisième cas confirmé de COVID-19 au Kenya. Un nouveau réseau de contacts devait être établi et le processus méticuleux devait recommencer. La recherche des contacts est un élément essentiel d'un système de surveillance solide. Jusqu'à présent, la majorité des cas en Afrique ont été importés. Seuls le Sénégal, l'Afrique du Sud et l'Algérie ont connu une transmission locale. Pour prévenir la transmission communautaire, il est vital d’interrompre la propagation à un stade précoce.

L'OMS a aidé les ministères de la santé à travers l'Afrique à renforcer leurs capacités de surveillance et de recherche des contacts en formant les agents de santé et le personnel des ministères aux meilleures pratiques, ainsi qu'en diffusant des outils de collecte de données, de notification et de diagnostic. Jusqu'à présent, l'OMS a formé 36 pays sur les équipes d'intervention rapide et sur la recherche de contacts.

Une formation à la recherche des contacts a été dispensée ailleurs en Afrique, y compris en Éthiopie. L'OMS Éthiopie a formé des agents de santé à la recherche des contacts à l'Institut éthiopien de santé publique. Certaines des équipes de recherche de contacts présentes en Éthiopie ont déjà de l'expérience dans la localisation de personnes potentiellement malades ou contagieuses. Mais le COVID-19 représente un défi sans précédent, rendant ces formations d'autant plus importantes.

Pour Dr Abiy Girma, spécialiste de santé publique à l'OMS, une partie essentielle de cette formation consiste à s'assurer que les agents de santé savent comment se protéger : « Lorsque vous visitez un contact, gardez une distance physique et, à part la salutation et le partage d’informations, ne participez à aucune activité sociale avec le contact », explique Dr Girma aux participants.

« Vous protégez toute la communauté lorsque vous mettez en place un bon suivi des contacts », explique Dr Charles Lukoya Okot, épidémiologiste et responsable technique de la surveillance au Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique à Brazzaville. « Cela profite aussi à la personne. Lorsque vous consultez un médecin le plus tôt possible, vos chances d'amélioration ou de survie sont très élevées. Vous pouvez vous protéger et vous n'aurez pas de graves complications. »

Bien que le COVID-19 soit une nouvelle menace pour la santé publique mondiale, la recherche des contacts est une méthode déjà testée qui a de nombreuses autres applications. « La recherche des contacts est l'une des interventions essentielles », poursuit Dr Charles. « Elle a pris de l'importance lors de l'épidémie d'Ebola ». La recherche des contacts signifiait que des personnes ayant des possibilités élevées de contracter Ebola pouvaient être localisées, isolées et traitées avant qu'elles n'infectent d'autres personnes dans leur communauté. Aujourd'hui, les compétences et les meilleures pratiques acquises lors de cette flambée sont partagées par l'OMS dans toute l'Afrique et avec le reste du monde.