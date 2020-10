Les progrès réalisés à l’échelle mondiale dans la lutte contre la tuberculose sont menacés

Avant la pandémie de COVID-19, de nombreux pays enregistraient des progrès continus dans la lutte contre la tuberculose, avec notamment une baisse de 9 % de l'incidence de la maladie entre 2015 et 2019 et une diminution de 14 % des décès au cours de la même période. Les engagements politiques de haut niveau pris à l’échelle mondiale et nationale produisaient des résultats. Toutefois, un nouveau rapport de l'OMS montre que l'accès aux services de lutte contre la tuberculose demeure un problème et que les objectifs mondiaux en matière de prévention et de traitement ne seront probablement pas atteints si des mesures urgentes ne sont pas prises et des investissements consentis.

Environ 1,4 million de personnes sont décédées de maladies liées à la tuberculose en 2019. Sur les quelque 10 millions de personnes qui ont développé la tuberculose cette même année, environ 3 millions n'ont pas été diagnostiquées ou n'ont pas été officiellement déclarées aux autorités nationales.

La situation est encore plus grave pour les personnes atteintes de tuberculose résistante aux médicaments. En 2019, environ 465 000 personnes ont été nouvellement diagnostiquées comme étant atteintes de cette forme pharmacorésistante et, parmi elles, moins de 40 % ont pu avoir accès à un traitement. Des progrès limités ont également été réalisés en matière d'élargissement de l'accès au traitement aux fins de prévention de la tuberculose.

« L'accès équitable à un diagnostic, aux services de prévention, à un traitement et à des soins de qualité et en temps utile demeure un défi », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS. « Une action accélérée est nécessaire d'urgence à l’échelle mondiale pour atteindre nos objectifs d'ici 2022 ».

Selon le rapport, environ 14 millions de personnes ont bénéficié d'un traitement contre la tuberculose au cours de la période 2018-2019, soit un peu plus d'un tiers de l'objectif fixé sur cinq ans (2018-2022), consistant à atteindre 40 millions de personnes. Quelque 6,3 millions de personnes ont commencé un traitement préventif contre la tuberculose en 2018-2019, ce qui représente environ un cinquième de la progression vers l'objectif sur cinq ans visant à traiter 30 millions de personnes.

Le financement constitue un problème majeur. En 2020, le financement de la prévention, du diagnostic, du traitement et des soins de la tuberculose a atteint 6,5 milliards de dollars des États-Unis, ce qui ne représente que la moitié de l'objectif de 13 milliards de dollars des États-Unis convenu par les dirigeants mondiaux dans la déclaration politique des Nations Unies sur la tuberculose.

La perturbation des services provoquée par la pandémie de COVID-19 a entraîné de nouvelles difficultés. En effet, dans de nombreux pays, les ressources humaines et financières destinées à la lutte contre la tuberculose ont été réaffectées à la lutte contre la COVID-19. Cette situation a également eu des répercussions négatives sur les systèmes de collecte de données et de notification.

La pandémie de COVID-19 et la tuberculose

Selon le nouveau rapport, les données recueillies auprès de plus de 200 pays ont montré une réduction significative des notifications de cas de tuberculose, avec une baisse de 25 % à 30 % dans trois pays à forte charge de morbidité - l'Inde, l'Indonésie et les Philippines - entre janvier et juin 2020 par rapport à la même période de six mois en 2019. Ces baisses de la notification des cas pourraient entraîner une augmentation considérable du nombre de décès supplémentaires dus à la tuberculose, selon les modélisations de l'OMS.

Conformément aux orientations de l'OMS, les pays ont pris des mesures pour atténuer l'impact de la COVID-19 sur les services essentiels de lutte contre la tuberculose, notamment en renforçant la lutte contre l'infection. Au total, 108 pays - dont 21 pays où la charge de morbidité de la tuberculose est élevée - ont étendu l'utilisation des technologies numériques pour fournir des conseils et un soutien à distance. Afin de réduire la nécessité de se rendre dans les établissements de santé, de nombreux pays encouragent le traitement à domicile, les traitements administrés entièrement par voie orale aux personnes atteintes de tuberculose résistante aux médicaments, la fourniture de traitements préventifs contre la tuberculose et la garantie que les personnes atteintes de tuberculose maintiennent un approvisionnement adéquat en médicaments.

« Face à la pandémie, les pays, la société civile et d'autres partenaires ont uni leurs forces pour assurer le maintien des services essentiels, en matière de lutte contre la tuberculose et la COVID-19, destinés à ceux qui en ont besoin », a déclaré la Dre Tereza Kaseva, Directrice du Programme mondial de lutte contre la tuberculose de l'OMS. « Ces efforts sont indispensables pour renforcer les systèmes de santé, assurer la santé pour tous et sauver des vies ».

Un rapport de situation récent du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies présente dix mesures prioritaires à prendre par les États Membres et les autres parties prenantes pour combler les lacunes en matière de soins, de financement et de recherche liés à la tuberculose, ainsi que pour faire progresser l'action multisectorielle et la responsabilisation, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Note aux rédactions****Cibles mondiales

En 2014 et 2015, tous les États Membres de l'OMS ainsi que l'Organisation des Nations Unies ont adopté les objectifs de développement durable (ODD) et la Stratégie de l’OMS pour mettre fin à la tuberculose. Les ODD et la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose incluent des objectifs et des jalons visant à réduire de manière significative l'incidence de la tuberculose, les décès dus à la tuberculose et les coûts encourus par les patients atteints de la maladie et leur famille.

La tuberculose figure dans **l'objectif 3.3 des ODD **qui consiste à « mettre fin aux épidémies de sida, de tuberculose, de paludisme et de maladies tropicales négligées » d'ici à 2030.

La Stratégie de l'OMS visant à mettre fin à la tuberculose a pour objectif de réduire de 90 % les décès dus à la tuberculose et de 80 % le taux d'incidence de la tuberculose d'ici 2030, par rapport au niveau de référence de 2015. Parmi les jalons fixés pour 2020 figurent une réduction de 20 % du taux d'incidence de la tuberculose et une réduction de 35 % des décès dus à la tuberculose.

Les efforts visant à accroître l'engagement politique dans la lutte contre la tuberculose se sont intensifiés en 2017 et 2018 et ont abouti, en septembre 2018, à la tenue de la toute première réunion de haut niveau sur la tuberculose à l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette réunion a donné lieu à une déclaration politique dans laquelle les engagements pris au titre des ODD et de la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose ont été réaffirmés. La Déclaration politique de l'Organisation des Nations Unies sur la tuberculose comprenait également les quatre nouveaux objectifs suivants pour la période 2018-2022 :

Traiter 40 millions de personnes atteintes de la tuberculose

Atteindre au moins 30 millions de personnes et leur fournir un traitement préventif contre une infection tuberculeuse latente

Mobiliser au moins 13 milliards de dollars des États-Unis par an pour l'accès universel au diagnostic, au traitement et aux soins de la tuberculose

Mobiliser au moins deux milliards de dollars des États-Unis par an en faveur de la recherche sur la tuberculose

Progrès accomplis dans la réalisation des objectifs mondiaux

Selon le nouveau rapport, la Région européenne de l'OMS est en bonne voie d'atteindre les principaux objectifs pour 2020 de la stratégie de l'OMS pour mettre fin à la tuberculose, avec des réductions de l'incidence et des décès de 19 % et 31 %, respectivement, au cours des cinq dernières années. La Région africaine a également réalisé des progrès remarquables, avec des réductions correspondantes de 16 % et 19 % au cours de la même période. Toutefois, à l'échelle mondiale, le rythme des progrès a pris du retard, et des étapes critiques de la stratégie de lutte contre la tuberculose pour 2020 ne seront pas franchies.

Financement

Comme les années précédentes, la plupart des fonds disponibles consacrés à la lutte contre la tuberculose (85 %) en 2020 provenaient de sources nationales, le Brésil, la Fédération de Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud fournissant 57 % du total mondial. Le financement des donateurs internationaux est passé de 900 000 dollars des États-Unis en 2019 à un milliard de dollars des États-Unis en 2020. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a été la principale source de financement international de la lutte contre la tuberculose en 2020, tandis que les États-Unis restent le principal donateur bilatéral des efforts visant à éradiquer la tuberculose.

Recherche et innovation

Pour atteindre les objectifs mondiaux de 2030 relatifs à la lutte contre la tuberculose, il faudra réaliser des avancées technologiques d'ici 2025. Le monde nécessite la disponibilité de tests rapides, abordables et accessibles sur le lieu de soins, ainsi que de nouveaux traitements et vaccins plus sûrs et plus efficaces. Pour relever ces défis, les États Membres ont prié l'OMS d’élaborer, en 2018, une stratégie mondiale pour la recherche et l'innovation en matière de tuberculose, laquelle présenterait les principales mesures que les gouvernements et les acteurs non étatiques pourraient prendre. Cette stratégie a été adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en août 2020.

Action multisectorielle et responsabilisation

La poursuite des progrès en vue de l'éradication de la tuberculose dépendra de l'action menée dans les différents secteurs, soulignant ainsi l'importance de la mise en œuvre du cadre de responsabilisation multisectoriel de l'OMS sur la tuberculose. En 2019 et 2020, l'OMS a œuvré en collaboration avec les pays à forte charge de tuberculose pour garantir la prise en compte des mécanismes de responsabilisation dans la planification budgétaire nationale et poursuivre l'évaluation lors de missions de haut niveau et d'examens conjoints des programmes de lutte contre la tuberculose, avec la participation de représentants de la société civile.

Faits relatifs à la tuberculose

La tuberculose, la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde, est causée par une bactérie (Mycobacterium tuberculosis) qui touche le plus souvent les poumons. Elle peut se propager lorsque les personnes atteintes de tuberculose expulsent les bactéries dans l'air, par exemple en toussant.

Environ 90 % des personnes qui contractent la tuberculose chaque année vivent dans 30 pays. La plupart des personnes qui développent la maladie sont des adultes, et on dénombre plus de cas chez les hommes que chez les femmes.

La tuberculose est évitable et on peut en guérir. Environ 85 % des personnes qui développent la maladie peuvent être traitées avec succès par un traitement médicamenteux pendant six mois ; le traitement a l'avantage supplémentaire de réduire la transmission de l'infection.

Depuis 2000, le traitement de la tuberculose a permis d'éviter plus de 60 millions de décès, bien que l'accès à la couverture sanitaire universelle ne soit toujours pas assuré et que des millions de personnes n'aient pas eu accès au diagnostic et aux soins.