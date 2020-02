Les Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

À QUOI BON DES PRINCIPES FONDAMENTAUX?

Imaginez : vous êtes un volontaire de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.

Votre pays est plongé dans une guerre civile brutale et votre tâche consiste à soigner toute personne malade ou blessée. Or, pour conduire vos patients à l’hôpital, vous devez, avec votre ambulance, franchir toute une série de postes de contrôle, dont certains sont tenus par le gouvernement et d’autres par les forces d’opposition. Au premier poste de contrôle, un soldat exige de savoir qui vous transportez. Lorsqu’il apprend que l’homme dans votre ambulance vient de la zone aux mains de l’opposition, il vous refuse le passage et vous accuse d’«aider l’ennemi ». Que répondez-vous ? Comment allez-vous le convaincre que votre travail consiste à aider toute victime de la guerre, quel que soit son camp?

Imaginez maintenant qu’après une inondation catastrophique, vous soyez chargé d’organiser les équipes qui apportent des vivres aux survivants. Les responsables politiques et les médias font pression sur votre organisation: ils veulent des résultats, et vite. En outre, ils désignent les groupes qui devraient, selon eux, être les premiers à recevoir de l’aide. Sur quelle base décidez-vous qui aider en premier ?

Le personnel et les volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont constamment confrontés à des situations difficiles de ce type, partout dans le monde. Fort heureusement, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a mis au point des outils solides pour les aider.

Les sept Principes fondamentaux — humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité — sont les plus importants de ces outils. Ils constituent à la fois une source d’inspiration — un idéal à atteindre — et des mesures concrètes à prendre pour atteindre cet idéal, en temps de paix, de conflit armé ou de catastrophe naturelle. Ils nous appellent à secourir en premier les personnes qui ont le plus besoin d’assistance, quelle que soit leur affiliation politique, leur origine ethnique ou leur religion, et ils rendent cette tâche possible en suggérant comment gagner la confiance des populations dans toutes ces circonstances.

Lorsque les Principes sont compris et respectés, les volontaires et les employés du Mouvement constatent généralement que la population les laisse accomplir leur travail pour aider les personnes qui en ont besoin, même en temps de conflit. Cependant, il arrive parfois qu’ils soient retenus à des postes de contrôle, détenus ou même tués.

C’est pourquoi il est impératif que les populations du monde entier comprennent les Principes fondamentaux. Chacun doit savoir que l’aide humanitaire que nous apportons n’est assortie d’aucune condition. Un groupe armé doit, par exemple, être assuré que les délégués du CICR qui souhaitent pénétrer dans le territoire qu’il contrôle ont pour seul objectif de secourir les personnes qui en ont besoin et ne prendront en aucun cas parti. De la même manière, les gens qui, partout dans le monde, font don de leur temps ou donnent de l’argent à une Société nationale doivent être persuadés que leur aide servira à aider exclusivement les personnes les plus vulnérables.

Les Principes fondamentaux sont aussi une expression des valeurs et des idéaux qui unissent le Mouvement. Enfin, les Principes sont avant tout un appel à l’action pour les volontaires et pour les employés du Mouvement, nous exhortant – comme le dit le principe d’humanité – à «prévenir et (...) alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes ».