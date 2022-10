Les pays à faible revenu veulent vacciner plus de 85 millions d'enfants contre la rougeole

Suite à l'augmentation alarmante du nombre de cas et de foyers épidémiques de rougeole à travers le monde, les pays à faible revenu accélèrent leurs efforts, avec le soutien de Gavi, l'Alliance du Vaccin.

Gavi va aider à mener des campagnes de lutte contre la rougeole dans 22 pays, avec l’objectif de vacciner plus de 85 millions d'enfants d’ici la fin du premier semestre 2023.

En 2022, Gavi a alloué dix millions de dollars supplémentaires au renforcement de son soutien à la riposte aux épidémies, soutien dont neuf pays ont déjà pu bénéficier.

Genève, le 28 octobre 2022 – La pandémie de COVID-19 a complètement perturbé les activités sanitaires essentielles menées en routine, et impacté secondairement différents domaines, entraînant notamment un accroissement de la malnutrition. Il s’en est ensuivi une augmentation alarmante du nombre de cas de rougeole et d’épidémies à travers le monde. Pour faire face à cette situation, Gavi, l'Alliance du Vaccin (Gavi), travaille en concertation avec différents partenaires, avec les gouvernements et les communautés, pour aller vacciner contre la rougeole les enfants vulnérables vivant dans les pays à faible revenu.

Gavi prévoit d'aider 22 pays à faible revenu à entreprendre des campagnes de vaccination supplémentaires contre la rougeole (dites campagnes de suivi1,) avec l’objectif d’atteindre plus de 85 millions d'enfants. Les demandes présentées par ces pays ont déjà été approuvées, et les campagnes démarrées en 2022 devraient se dérouler tout au long du premier semestre 2023, tandis que les partenaires de l'Alliance continuent à travailler avec les autres pays à risque et considérés comme prioritaires. Parallèlement, Gavi a alloué dix millions de dollars supplémentaires au renforcement de son soutien à la riposte aux épidémies, soutien dont neuf pays ont déjà pu bénéficier.

« La vaccination contre la rougeole permet non seulement de prévenir les épidémies et les décès, mais elle sert également de point d'entrée pour la vaccination systématique. Sachant que la prévention de la rougeole nécessite une couverture vaccinale élevée, ces campagnes peuvent aider à identifier les enfants non vaccinés ou sous-vaccinés, et les amener plus régulièrement en contact avec les services de santé » a déclaré Thabani Maphosa, directeur général des programmes pays de Gavi. « C’est la seule façon de protéger durablement les populations contre la rougeole, d’éviter à l’avenir de nouvelles épidémies, et même aussi de prévenir des décès dus aux autres maladies évitables par la vaccination ».

Grâce à l'introduction généralisée de la vaccination, le nombre de décès dus à la rougeole a considérablement diminué partout dans le monde : en 2000, plus d'un million d'enfants mouraient de la rougeole ; en 2020, on comptait à peine plus de 60 000 décès liés à cette maladie. Mais les progrès se sont arrêtés ces dernières années. La pandémie a encore aggravé la situation : des données récentes provenant des 57 pays à faible revenu soutenus par Gavi montrent que la couverture avec la première dose de vaccin contre la rougeole (MCV1) a diminué globalement de 4 % pendant la pandémie. La pandémie a également affecté la capacité des pays à assurer la surveillance de la rougeole et à signaler les cas, ce qui a rendu inévitable l'apparition de nouvelles épidémies.

Mais maintenant, forts du soutien de Gavi et de ses partenaires, les gouvernements des pays à faible revenu passent à la contre-attaque. Entre janvier et octobre 2022, des campagnes de vaccination ont été lancées au Burundi, en Guinée, à Madagascar, en Syrie (à Damas), et tout récemment en Gambie. Au Zimbabwe, la campagne de vaccination qui était prévue pour plus tard a débuté de façon accélérée suite à l’épidémie qui s’est déclarée en septembre. Globalement, toutes ces initiatives menées simultanément dans les différents pays devraient permettre d’atteindre des millions d'enfants d’ici la fin du premier semestre 2023.

Gavi aide les gouvernements non seulement à mener des campagnes de vaccination préventives (que ce soient des campagnes d'introduction, de rattrapage ou de suivi), mais aussi à riposter aux épidémies, ce qui a déjà été le cas cette année pour neuf pays. Par le biais du Fonds de riposte aux épidémies (ORF, pour Outbreak Response Fund) de l'Initiative contre la rougeole et la rubéole (MRI, pour Measles and Rubella Initiative), Gavi est le principal bailleur de fonds des activités de riposte aux épidémies de rougeole dans les pays à faible revenu : l’Alliance a fourni au total 85 millions de dollars US pour couvrir plus de 60 demandes de soutien reçues par l'ORF depuis 2013.

Conformément à la mission qu’elle s’est donnée pour la période stratégique en cours (2021-2025), à savoir « ne laisser personne de côté en matière de vaccination », Gavi augmente également ses investissements dans le renforcement des systèmes de santé et de vaccination. L'Alliance s'attache tout particulièrement à fournir des aides ciblées pour intégrer les "enfants zéro dose" et les communautés négligées dans les programmes de vaccination systématique : les pays éligibles au soutien de Gavi peuvent bénéficier de partenariats innovants et d’une aide du Fonds spécial d'accélération de l'équité (Equity Accelerator Fund, ou EAF), doté d’un capital de 500 millions de dollars US, pour "identifier" les enfants zéro dose. Jusqu'à cent millions de dollars US ont été alloués au programme de vaccination des enfants zéro dose (Programme ZIP, pour Zero-Dose Immunization Programme), collaboration entre Gavi et les organisations non gouvernementales d’aide humanitaire, dont le but est d'atteindre les enfants zéro dose vivant dans les camps de réfugiés et parmi les populations déplacées dans les pays fragiles et touchés par des conflits armés au Sahel et dans la Corne de l'Afrique.

UN DÉFI ET UNE OPPORTUNITÉ UNIQUES

La rougeole, qui figure en bonne place parmi les principales causes de mortalité infantile évitable par la vaccination, est extrêmement contagieuse. Pour bloquer sa propagation, la couverture vaccinale doit approcher des 95 %, ce qui nécessite des programmes de vaccination systématique et des campagnes complémentaires d’une grande efficacité. C’est un véritable défi pour les pays, en particulier pour les pays à faible revenu où surviennent la grande majorité des décès dus à la rougeole. Ces systèmes de santé vulnérables doivent atteindre régulièrement et efficacement près de la totalité de la population, et notamment les "enfants zéro dose" qui sont généralement laissés de côté. Avec l'augmentation de la taille des cohortes de naissances en Afrique, les pays doivent atteindre chaque année davantage d'enfants, rien que pour maintenir la couverture vaccinale. Suite à la pandémie, les pays doivent également faire face à plusieurs autres priorités sanitaires concurrentes, ce qui rend la planification et la mise en œuvre des campagnes de vaccination efficaces extrêmement difficiles.

Par ailleurs, la vaccination contre la rougeole représente une occasion unique d'améliorer les capacités générales des systèmes de santé. L’identification d’un enfant zéro dose dans le cadre d'une campagne de vaccination contre la rougeole peut lui ouvrir l’accès aux vaccinations de routine et aux autres services sanitaires essentiels. Et ainsi, on pourra sauver encore plus de vies et instaurer la confiance, tout en augmentant les capacités des pays à détecter les épidémies et à leur riposter.

1. Campagnes de vaccination de masse destinées à atteindre les enfants qui ont échappé à la vaccination systématique ou à une précédente campagne de masse [NDT]

Notes à l’usage des rédacteurs

Le soutien de Gavi à la vaccination contre la rougeole dans les pays à faible revenu comporte quatre éléments clés :

Gavi encourage et finance la vaccination systématique dans le cadre de la vaccination de rattrapage, de façon à rétablir la couverture vaccinale et éviter tout nouveau recul.

L'Alliance aide également les pays à augmenter la couverture de la première et de la deuxième dose de vaccin contre la rougeole (MCV1 et MCV2), en s'appuyant sur les ressources de son programme "zéro dose" et en finançant le passage à une nouvelle présentation (nombre inférieur de doses par flacon), ce qui permet d'augmenter la couverture dans des régions moins denses en population.

En outre, Gavi soutient l’organisation et la mise en œuvre régulière de campagnes de vaccination de suivi contre la rougeole ou contre la rougeole et la rubéole (M/MR), en complément de complètent la vaccination systématique, dans le but d’identifier et d’atteindre les enfants non vaccinés ou sous-vaccinés.

Enfin, Gavi soutient également la riposte aux épidémies en finançant le Fonds de riposte aux épidémies de l'Initiative contre la rougeole et la rubéole.

En savoir plus sur le soutien de Gavi à la lutte contre la rougeole

À lire sur notre plateforme numérique VaccinesWork : Quelques récits sur la rougeole dans les pays soutenus par Gavi.

À propos de R&R

L'Initiative contre la rougeole et la rubéole (M&RI) est un partenariat entre la Croix-Rouge américaine, la Fondation des Nations Unies, le CDC des États-Unis, l'UNICEF et l'OMS. En collaboration avec Gavi, l'Alliance du Vaccin et d'autres parties prenantes, l'Initiative s'engage à atteindre et à maintenir un monde sans rougeole, sans rubéole et sans syndrome de rubéole congénitale. Depuis 2000, M&RI a contribué à fournir plus de 5,5 milliards de doses de vaccin contre la rougeole aux enfants du monde entier et a sauvé plus de 25,5 millions de vies en augmentant la couverture vaccinale, en répondant aux épidémies, en assurant le suivi et l'évaluation et en soutenant la demande de vaccins.

À propos de Gavi, l’Alliance du Vaccin

Gavi, l'Alliance du Vaccin, est un partenariat public-privé qui contribue à la vaccination de la moitié des enfants de la planète contre certaines des maladies les plus meurtrières. Depuis sa création en 2000, Gavi a aidé à vacciner une génération tout entière – soit plus de 981 millions d'enfants – et à prévenir à terme plus de 16,2 millions de décès, ce qui a permis de réduire de moitié la mortalité infantile dans 73 pays à faible revenu. Gavi joue également un rôle essentiel dans l'amélioration de la sécurité sanitaire mondiale en soutenant les systèmes de santé et en finançant les stocks mondiaux de vaccins contre la maladie à virus Ebola, le choléra, la méningite et la fièvre jaune. Après deux décennies de progrès, Gavi s'attache désormais à protéger la nouvelle génération et à atteindre les enfants zéro dose qui ont échappé à toute vaccination, en recourant à des mécanismes financiers innovants et en faisant appel aux technologies de pointe – allant de l’utilisation de drones à la biométrie – pour sauver des millions de vies, juguler les épidémies avant qu'elles ne se propagent et aider les pays à atteindre l'autosuffisance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gavi.org.fr et venez nous rejoindre sur Facebook et Twitter.

Gavi co-coordonne COVAX, le pilier vaccins de l’Accélérateur d'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’UNICEF. Dans ce rôle Gavi est chargée de l’approvisionnement et de la distribution des vaccins pour COVAX : Gavi coordonne la conception, le fonctionnement et la gestion de la Facilité COVAX et de l'AMC COVAX et travaille avec les partenaires de l'Alliance, UNICEF et OMS, et avec les gouvernements, pour aider les pays à se préparer à recevoir et à distribuer les vaccins contre la COVID-19.

L'Alliance du Vaccin rassemble les gouvernements des pays donateurs et des pays bénéficiaires, l'Organisation mondiale de la Santé, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'industrie du vaccin, les agences techniques, la société civile, la Fondation Bill & Melinda Gates ainsi que d'autres partenaires du secteur privé. Pour consulter la liste complète des gouvernements donateurs et des autres grandes organisations qui financent le travail de Gavi, veuillez cliquer ici.

