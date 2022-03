Les jeunes et la paix et la sécurité - Rapport du Secrétaire général (S/2022/220)

Résumé

Depuis deux ans, les jeunes sont confrontés à des défis sans précédent en raison de crises multiples : la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), les changements climatiques, la violence et les conflits armés et leurs effets cumulés. Malgré tout, leur mobilisation indéfectible pour la paix, la justice sociale, l’action climatique et l’égalité demeure essentielle au développement pacifique des sociétés. Les jeunes femmes et les jeunes hommes continuent d’être des moteurs de la paix, alors même que la pandémie a renforcé les obstacles et créé de nouvelles restrictions à leur participation effective aux processus de paix et de sécurité. La sûreté, la sécurité et la protection des jeunes ne se sont pas améliorées : le rétrécissement des espaces civiques, conjugué à l’incidence des conflits armés et de la pandémie, a suscité de graves problèmes de protection nécessitant une intervention urgente. Les jeunes, et plus particulièrement les jeunes femmes, risquent d’être laissés pour compte sur les plans de l’éducation, des possibilités économiques, de la santé et de la protection sociale à un stade crucial de leur vie. Les partenariats inclusifs avec les jeunes bâtisseurs et bâtisseuses de la paix sont essentiels pour la réalisation du programme relatif aux jeunes et à la paix et à la sécurité et doivent être une priorité pour tous les partenaires. Les mesures de prévention ne peuvent être efficaces que si elles font appel aux capacités, aux perspectives et à la créativité de groupes de jeunes issus de divers horizons ainsi qu’à leur connaissance de la situation. L’institutionnalisation du programme s’est sensiblement accélérée depuis le premier rapport sur les jeunes et la paix et la sécurité (S/2020/167), mais de profonds défis persistent concernant la participation effective des jeunes à la prise de décision et le financement des activités de consolidation de la paix menées par des jeunes ou auxquelles des jeunes participent.