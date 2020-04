Les jeunes et la paix et la sécurité - Rapport du Secrétaire général (S/2020/167)

Le présent rapport fait suite à la résolution 2419 (2018), dans laquelle le Conseil de sécurité m’a prié de lui soumettre un rapport sur l’application de ladite résolution, ainsi que de la résolution 2250 (2015).

Il s’agit du premier rapport établi sur les jeunes et la paix et la sécurité depuis que le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2250 (2015), dans laquelle il a noté que les jeunes jouaient un rôle essentiel dans la prévention et le règlement des conflits et dans la pérennisation de la paix. Cette idée, qui a fait son chemin depuis lors, a été réaffirmée dans la résolution 2419 (2018) du Conseil et dans une déclaration de sa présidente datée de décembre 2019 (S/PRST/2019/15).

La publication du présent rapport coïncide avec un certain nombre d’étapes clefs : examen du dispositif de consolidation de la paix de l’Organisation des Nations Unies, vingtième anniversaire de l’adoption de la résolution 1325 (2000) du Conseil sur les femmes et la paix et la sécurité, lancement de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable, vingt-cinquième anniversaire du Programme d’action de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et soixante-quinzième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies. Les activités commémoratives de ces grands évènements sont une occasion unique de mettre en relief le rôle de premier plan que jouent les jeunes. En effet, l’ONU fête ses 75 ans en organisant dans le monde entier une série de dialogues visant notamment à faire davantage entendre la voix et le point de vue des jeunes dans les décisions qui façonneront l’avenir de notre monde.

Les jeunes constituent une base solide sur laquelle on peut s’appuyer. Dotés de divers talents, ils aspirent à s’engager, et même ceux qui vivent dans des conditions difficiles sont généralement optimistes. En 2020, on dénombre 1,85 milliard de femmes et d’hommes âgés de 10 à 24 ans1 dans le monde, dont 90 % vivent dans des pays en développement. Un jeune sur quatre est touché par la violence ou les conflits armés (A/72/761-S/2018/86, par. 8). Partout, les jeunes luttent pour la paix, la justice, l’inclusion, l’égalité des genres et les droits humains. Leurs aspirations, leurs vues et leurs demandes doivent être pris en considération. Nous devons exploiter leur potentiel et régler les difficultés auxquelles ils font face.

Les jeunes sont confrontés à des épreuves de taille qui découlent de la mondialisation, de la violence, de l’évolution démographique, des inégalités, des nouvelles technologies, des déplacements forcés, du rétrécissement de l’espace civique, de l’évolution du marché du travail et des changements climatiques. Cette situation, qui entraîne une perte de confiance dans les institutions politiques, est ressentie de manière particulièrement aiguë par les jeunes, pour qui elle se traduit par deux phénomènes : un déficit de participation, lorsqu’ils se voient exclus de la prise des décisions, et une inégalité des chances, qui se mesure plus directement à la forte augmentation du taux de chômage des jeunes.

La marginalisation des jeunes entretient la méfiance et le désespoir politiques, remet en cause les systèmes et les structures et aggrave l’insécurité nationale, régionale et mondiale. Une fois ce cycle enclenché, les groupes extrémistes n’ont plus qu’à exploiter la frustration et la colère qui naissent de l’exclusion.

Cela étant, il convient d’éviter de montrer les jeunes sous un jour préjudiciable et de les qualifier à tort de menace. Il ressort de l’étude intitulée « Les absents de la paix : étude indépendante sur les jeunes et la paix et la sécurité » (A/72/761-S/2018/86), publiée en 2018 sous la coordination du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et du Bureau d’appui à la consolidation de la paix, que la plupart des jeunes sont résilients et pacifiques. Les jeunes sont une grande source d’innovation, d’idées et de solutions. Plus que jamais reliés les uns aux autres, ils sont le moteur du progrès social, donnent une nouvelle vigueur à la défense de l’environnement et suscitent le changement politique. Il est essentiel que la communauté internationale les aide à réaliser pleinement leur potentiel en tant que force positive qui contribue à bâtir des sociétés pacifiques et justes.

Il s’agit là d’un objectif qui est au cœur du programme relatif aux jeunes et à la paix et à la sécurité (résolution 72/146 de l’Assemblée générale, par. 21) et sur lequel repose la Stratégie des Nations Unies pour la jeunesse, Jeunesse 2030, adoptée en 2018. Afin de traduire en changements concrets la promesse faite dans cette stratégie, l’Envoyée du Secrétaire général pour la jeunesse, qui collabore avec les hauts responsables du système des Nations Unies, plaide en faveur de la participation des jeunes à toutes les initiatives menées au titre des grands domaines d’action de l’Organisation (développement durable, droits de l’homme et paix et sécurité) et à l’action humanitaire.

Le présent rapport porte sur les cinq domaines d’action énoncés dans la résolution 2250 (2015) : participation, protection, prévention, désengagement et réintégration des jeunes et partenariats. Il traite des tendances observées et des progrès accomplis dans l’exécution du programme relatif aux jeunes et à la paix et à la sécurité depuis l’adoption de cette résolution, en décembre 2015, jusqu’en décembre 2019. Il est fondé sur des analyses et des données fournies par le système des Nations Unies, les États Membres, les organisations régionales et les organisations de la société civile, notamment celles qui sont dirigées par des jeunes et axées sur les jeunes.

Deux conclusions ressortent clairement des analyses susmentionnées. La première est que l’on s’accorde de plus en plus à penser que les jeunes jouent un rôle essentiel dans le domaine de la paix et de la sécurité. Il est encourageant de constater que, dans de nombreux cas, les gouvernements, les entités des Nations Unies, la société civile et d’autres acteurs redoublent d’efforts pour appliquer la résolution 2250 (2015). La deuxième est qu’il subsiste des problèmes fondamentaux, notamment les suivants : obstacles structurels qui limitent la participation des jeunes et leur capacité de peser sur les décisions, violations de leurs droits humains et insuffisance des investissements en faveur de leur inclusion, qui pourrait être facilitée par l’éducation.

Le présent rapport est donc un appel à accélérer l’exécution du programme. Pour créer un monde pacifique, durable et prospère pour tous, il est nécessaire de faire participer les jeunes et de créer les conditions qui leur permettent de réaliser pleinement leur potentiel. Les institutions doivent s’ouvrir aux jeunes et les représenter et elles doivent, prendre en considération et satisfaire comme il se doit leurs besoins et leurs attentes.