Les institutions du système des Nations Unies lancent un appel urgent à ‎financer le système mondial d’approvisionnement d’urgence pour ‎lutter contre la COVID-19

Déclaration conjointe

Les chefs des principales institutions du système des Nations Unies ont mis en garde contre le risque que la COVID-19 faisait peser sur les pays les plus vulnérables de la planète. Les bailleurs de fonds internationaux ont promis environ un quart des deux milliards de dollars É.-U. que les Nations Unies ont demandés en mars dans le cadre du Plan mondial d’action humanitaire pour la COVID-19.

Voici le texte de leur lettre ouverte :

Chers partenaires,

L’humanité est collectivement confrontée à son plus grand défi depuis la Seconde Guerre mondiale. Le COVID-19 ne connaît pas de frontières, n’épargne aucun pays, ni aucun continent, et frappe sans discernement. Un vaccin ne semble pas être disponible avant encore au moins un an.

Dans cette course contre un ennemi invisible, tous les pays doivent s’engager, mais ils ne partent pas tous du même point de départ. Dans les pays où les personnes les plus vulnérables ont besoin d’aide et de matériel humanitaires pour lutter contre la pandémie, les vols annulés et les routes d’approvisionnement perturbées représentent un véritable défi. Il est dans l’intérêt de tous de stopper la propagation de ce virus qui détruit des vies et des économies.

Le 25 mars, le Secrétaire Général des Nations unies a lancé le Plan d’Action Humanitaire Mondial COVID-19, demandant 2 milliards de dollars pour soutenir la réponse internationale. Vous avez fait preuve de rapidité et de générosité dans votre financement et avez tendu la main à ceux qui étaient déjà pris dans la guerre, la pauvreté et les affres du changement climatique — et ce dans un moment où vos propres populations souffrent de l’impact du virus.

Le Fonds Central d’Intervention d’Urgence (CERF) a également débloqué 95 millions de dollars pour lancer l’intervention, aider à contenir la propagation du virus, maintenir les chaînes d’approvisionnement et fournir assistance et protection aux personnes les plus vulnérables, notamment aux femmes et aux jeunes filles, aux réfugiés et aux personnes déplacées internes. Mais il reste beaucoup à faire.

Environ 550 millions de dollars ont été jusqu’à présent généreusement mis à disposition pour la mise en œuvre du Plan, et d’importantes ressources supplémentaires ont été mobilisées et annoncées. Afin de permettre une augmentation des livraisons, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies met en place un soutien logistique essentiel qui permettra de sauver des vies et de contribuer à stopper la propagation du virus. Le PAM a maintenant urgemment besoin de fonds supplémentaires pour mettre en place les hubs nécessaires, affréter des navires et fournir des avions pour le fret, le personnel médical et d’autres personnels essentiels.

Si toutes les composantes du Plan d’Action Humanitaire Mondial sont essentielles et nécessitent un financement continu, sans ces services logistiques communs, la réponse mondiale pourrait s’arrêter net. Or, ce n’est pas le moment de la ralentir. Personne ne sera à l’abri tant qu’il restera des personnes vulnérables.

Nous, organisations humanitaires du monde entier, vous demandons donc de soutenir immédiatement ce système mondial d’approvisionnement d’urgence en lui allouant un montant initial de 350 millions de dollars pour permettre une rapide mise à niveau des services logistiques communs. Ces services, que le PAM fournit au nom de l’ensemble de la communauté humanitaire mondiale, permettront une réponse rapide et efficace à la crise du COVID-19 pour les personnes les plus vulnérables. Tout retard dans notre action pourrait compromettre les efforts mondiaux visant à maîtriser la pandémie.

L’élargissement des services comprend :

La mise en place, l’équipement et la gestion des hubs internationaux de consolidation et de hubs régionaux.

Des services de fret aérien et maritime.

Des services de transport aérien de passagers, avec les mesures nécessaires pour éviter une nouvelle propagation du virus.

Des services d’évacuation médicale pour le personnel en première ligne.

Des infrastructures et la construction de centres de traitement.

La collecte de données à distance en temps réel.

Des investissements nécessaires pour assurer la sécurité des opérations et des services.

Coûte que coûte, en tant que membre du personnel humanitaire, nous sommes déterminés à répondre aux besoins urgents des populations. L’augmentation des services communs dont nous dépendons tous est indispensable pour nous permettre de répondre à ces besoins.

Chaque être humain, dans chaque nation du monde, est confronté à la même menace mortelle. Chaque effort qui permettra d’accélérer les livraisons, sauvera des vies. La pandémie de COVID-19 a présenté un défi unique à l’humanité tout entière, et seule une réponse mondiale unique peut arrêter sa marche. Il est temps d’agir ensemble, de prévenir les souffrances inutiles et de tenir la promesse d’un avenir meilleur pour tous.

M. Mark Lowcock, Coordinateur des secours d’urgence et Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA)

M. Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)

Mme Henrietta H. Fore, Directrice générale, Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF)

M. David Beasley, Directeur exécutif, Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM)

M. Achim Steiner, Administrateur, Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé des Nations unies (OMS)

M. Qu Dongyu, Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

M. António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino, Directeur général de l’Organisation internationale des Nations unies pour les migrations (OIM)

Dr. Natalia Kanem, Directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)

Mme Michelle Bachelet, Haut-Commissaire, Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH)

M. Gareth Price-Jones, Secrétaire exécutif, Comité Directeur pour l’action humanitaire (SCHR)

M. Ignacio Packer, Directeur exécutif, Conseil international des agences bénévoles (ICVA)

M. Sam Worthington, Président et Directeur général, InterAction

Mme Cecilia Jimenez-Damary, Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées internes, Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH)

M. Jagan Chapagain, Secrétaire général, Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR)