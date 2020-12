Les implications environnementales des transferts monétaires, novembre 2020

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Depuis quelques années, les transferts monétaires (TM) sont utilisés de manière exponentielle dans les programmes humanitaires. La priorité qui leur est donnée, conformément à l’un des engagements du Grand Bargain, apporte de nombreux avantages, notamment en termes de gains économiques, de stimulation des marchés et de qualité de l’aide. Ceci a été largement documenté par diverses études, et notamment par le CaLP. À leur sujet, certains acteurs avancent également des bénéfices environnementaux, hypothèse reposant principalement sur le fait que si les achats se font localement, l’impact carbone lié au transport des produits distribués est nécessairement réduit pour l’acteur humanitaire. Or, cette relation de cause à effet n’est pas si simple.

Comme toute modalité d’intervention humanitaire, l’utilisation des transferts monétaires peut engendrer des impacts environnementaux, que ceux-ci soient observables localement (déchets, pollutions des sols etc.) ou globalement (émissions de Co2). Dans le cadre des TM, ces impacts sont plus difficilement traçables que ceux des programmes dits « en nature » car ils échappent, dans leur grande majorité, au contrôle des acteurs humanitaires (étant intimement liés aux consommations des bénéficiaires). Malgré cela, ils relèvent tout autant de la responsabilité des acteurs humanitaires qui doivent les anticiper et les réduire.

Par ailleurs, les transferts monétaires présentent un potentiel environnemental aujourd’hui peu exploité : promotion de modes de consommations plus durables, réduction de certaines stratégies de survie négatives pour l’environnement (ex. : coupons pour l’achat de foyers améliorés), etc. En outre, le renforcement des filières locales de produits plus durables et l’accompagnement des fournisseurs/commerçants dans des approches plus vertes (ex. : moins de packaging) constituent d’autres pistes de travail dont les acteurs des transferts monétaires pourraient se saisir.

Enfin, l’intégration des considérations environnementales dans les outils de gestion des transferts monétaires (choix des modalités, sélection des fournisseurs, évaluation des programmes, etc.) constitue une étape importante pour anticiper les risques et maximiser le potentiel environnemental de cette modalité. Les acteurs des transferts monétaires peuvent ainsi s’inspirer des développements récents en cours dans le secteur humanitaire pour verdir leurs politiques et stratégies, et promouvoir la sensibilisation des acteurs des TM sur les questions environnementales.