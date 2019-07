Les homicides tuent beaucoup plus de personnes que les conflits armés, souligne une nouvelle étude de l'ONU

Près de 464 000 personnes dans le monde ont été victimes de violences meurtrières en 2017, soit plus de cinq fois le nombre de personnes tuées dans des conflits armés au cours de la même période, ont déclaré lundi des chercheurs des Nations unies.

Une étude de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) indique que l’Amérique centrale est la région la plus dangereuse à vivre, avec un nombre d'homicides - ou d'homicides illégaux – qui a augmenté dans certains « points chauds », pour atteindre 62,1 pour 100.000 personnes.

Les endroits les plus sûrs se trouvent en Asie, en Europe et en Océanie (Australasie, Mélanésie, Micronésie et Polynésie), où les taux d'homicides sont respectivement de 2,3, 3,0 et 2,8 - bien en dessous de la moyenne mondiale de 6,1, selon l'Étude mondiale sur les homicides 2019 de l'ONU.

13,0, le taux d'homicides en Afrique était inférieur à celui des Amériques (17,2), qui avait le pourcentage le plus élevé en 2017 depuis le début de la collecte de données fiables en 1990, a indiqué l'ONUDC, tout en signalant d'importantes lacunes pour certains pays africains.

Le crime organisé représente près d'un meurtre sur cinq

Une constante constante depuis le début du siècle est le lien entre le crime organisé et les morts violentes, selon le rapport.

Le crime à lui seul était responsable de 19 pour cent de tous les homicides en 2017 et a causé « beaucoup plus de morts dans le monde que les conflits armés et le terrorisme réunis», a déclaré Yury Fedotov, Directeur exécutif de l'ONUDC.

Comme les conflits violents, la criminalité organisée « déstabilise les pays, sape le développement socioéconomique et érode l'état de droit », selon l'ONUDC, tandis que M. Fedotov a insisté sur le fait que si la communauté internationale ne prend pas de mesures décisives, « les objectifs de l'objectif 16 du développement durable, à savoir réduire sensiblement d'ici 2030 toutes les formes de violence et le taux de mortalité y afférent ne pourront être atteints».

D'un point de vue sexospécifique, le rapport de l'ONUDC constate également que si les filles et les garçons âgés de neuf ans et moins sont à peu près également représentés en termes de nombre de victimes, dans tous les autres groupes d'âge, les hommes représentent plus de 50 % du bilan, selon des données provenant de 41 pays.

Dans toutes les régions, la probabilité que les garçons deviennent victimes d'homicide augmente avec l'âge, tandis que ceux qui ont entre 15 et 29 ans sont les plus exposés au risque d'homicide dans le monde.

Dans les Amériques, par exemple, le taux de victimes parmi les jeunes de 18 à 19 ans est estimé à 46 pour 100 000 - bien plus élevé que dans les autres régions, tandis que les armes à feu sont également impliquées "beaucoup plus souvent" dans les homicides dans les Amériques qu'ailleurs, selon le rapport des Nations Unies.

« Des niveaux élevés de violence sont fortement associés aux jeunes hommes, à la fois en tant qu'auteurs et en tant que victimes», dit le rapport, «les programmes de prévention de la violence devraient donc se concentrer sur le soutien aux jeunes hommes pour les empêcher d'être attirés dans une sous-culture de... gangs, trafic de drogue ».

Le féminicide « trop souvent ignoré »

Bien que les femmes et les filles représentent une part beaucoup plus faible des victimes que les hommes, elles continuent d'assumer « de loin le fardeau le plus lourd » des homicides commis par un partenaire intime ou dans la famille, selon le rapport, qui ajoute que plus de neuf suspects sur dix dans les affaires d'homicide sont des hommes.

« Les meurtres commis par des partenaires intimes sont rarement spontanés ou aléatoires », a déclaré M. Fedotov, notant également que le phénomène est souvent sous-estimé et " trop souvent ignoré ".

Afin d'aider les gouvernements à lutter contre l'homicide, le rapport de l'ONUDC identifie plusieurs facteurs du problème, outre la criminalité organisée. Il s'agit notamment des armes à feu, des drogues et de l'alcool, des inégalités, du chômage, de l'instabilité politique et des stéréotypes sexistes.

L'étude souligne également l'importance de s'attaquer à la corruption, de renforcer l'État de droit et d'investir dans les services publics - en particulier l'éducation - qui sont "critiques" pour réduire la criminalité violente, insiste-t-elle.

Soulignant le large champ d'application du rapport - qui couvre tout, de la violence meurtrière des gangs impliquant des armes à feu aux liens avec l'inégalité et les meurtres liés au genre - M. Fedotov a affirmé qu'il est « possible » de s'attaquer à la menace des réseaux criminels par des politiques « ciblées ».

Il s'agit notamment de l'engagement communautaire et des patrouilles de police, ainsi que de la réforme des services de police, dont l'objectif est de renforcer la confiance de la population locale dans les policiers.

Pour ces jeunes hommes déjà pris dans des bandes criminelles, ils ont besoin d'aide "pour s'en sortir" par le biais d'un travail social, de programmes de réhabilitation et de sensibilisation aux alternatives non-violentes.

Ces efforts pourraient être plus efficaces s'ils avaient lieu dans « certains pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, d'Afrique et d'Asie » et «même dans les pays où le taux national d'homicide est élevé», insiste le rapport.

«Les meurtres sont souvent concentrés dans des États, des provinces et des villes spécifiques». Pour faire baisser le taux global d'homicides, il faut en fin de compte s'attaquer à la violence meurtrière dans ces « points chauds ».

Bien que l'étude de l'ONUDC montre que le nombre d'homicides est passé de près de 400 000 en 1992 à plus de 460 000 en 2017, elle explique que le taux mondial réel d'homicides a diminué (de 7,2 en 1992 à 6,1 en 2017) en raison de la croissance démographique.

