Les inégalités tuent : Face aux inégalités record engendrées par la COVID-19, l’urgence de mesures sans précédent

RÉSUMÉ

Depuis le début de la pandémie, le monde compte un nouveau milliardaire toutes les 26 heures. Les dix hommes les plus riches du monde ont doublé leur fortune, tandis que plus de 160 millions de personnes auraient basculé dans la pauvreté. Parallèlement, quelque 17 millions de personnes sont mortes de la COVID-19, un bilan humain sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale.

Ce constat est le symptôme d’un malaise profond. Les inégalités fracturent nos sociétés. La violence est au cœur de nos systèmes économiques. Les inégalités tuent.

Les inégalités ont rendu cette pandémie de coronavirus plus mortelle, plus longue et encore plus dommageable pour les moyens de subsistance. Au final, les inégalités de revenus sont plus déterminantes que l’âge comme facteur de risque de mourir de la COVID-19. Des millions de personnes seraient encore en vie aujourd’hui si elles avaient été vaccinées. Pendant ce temps, les grandes sociétés pharmaceutiques s’accrochent à leur monopole sur ces technologies. Cet apartheid vaccinal sème la mort et aggrave les inégalités dans le monde entier.

Plusieurs institutions comme le FMI, la Banque mondiale, le Credit Suisse et le Forum économique mondial ont toutes estimé que la pandémie avait provoqué une flambée des inégalités partout dans le monde.

Les décès imputables à la pandémie sont plus nombreux parmi les personnes racisées et les plus pauvres au monde. Dans certains pays, les personnes les plus pauvres sont presque quatre fois plus susceptibles de mourir de la COVID-19 que les plus riches. En Angleterre, pendant la deuxième vague, les personnes d’origine bangladaise étaient cinq fois plus susceptibles de mourir de la COVID-19 que la population britannique blanche.

Ces fractures actuelles trouvent leurs racines dans l’esclavage et le colonialisme desquels le racisme découle. Le fossé entre les pays riches et les pays pauvres devrait en outre se creuser pour la première fois en une génération. Les personnes qui vivent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire sont environ deux fois plus susceptibles de mourir d’une infection à la COVID-19 que celles vivant dans les pays riches.

Le fait qu’au moins 73 pays soient confrontés à la perspective d’une austérité soutenue par le FMI risque d’aggraver les inégalités entre les pays, et tous les types d’inégalités au sein des pays. Les droits des femmes et les progrès en matière d’égalité de genre vont fortement pâtir de ces mesures d’austérité dans un contexte de crise qui a déjà fait reculer d’une génération entière l’objectif d’atteindre la parité (135 ans, contre 99 ans auparavant). Cette situation est d’autant plus difficile que, dans de nombreux pays, les femmes sont confrontées à un regain de violences basées sur le genre. Et comme lors de chaque crise, elles doivent également absorber une somme considérable de travail de soin non rémunéré qui les maintient au bas de l’échelle de l’économie mondiale.

Le coût des profondes inégalités auxquelles nous sommes confronté·es se traduit en vies humaines. Comme démontré dans le présent document, sur la base d’estimations prudentes, les inégalités contribuent chaque jour à la mort d’au moins 21 300 personnes.

Autrement dit, les inégalités contribuent à la mort d’au moins une personne toutes les quatre secondes.