Les femmes et la paix et la sécurité - Rapport du Secrétaire général (S/2019/800)

I. Introduction

Le présent rapport est soumis en application de la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 26 octobre 2010 (S/PRST/2010/22), dans laquelle le Conseil a demandé que lui soient présentés des rapports annuels sur l’application de la résolution 1325 (2000), et de la résolution 2122 (2013), dans laquelle il a demandé que lui soient présentées des informations actualisées sur les progrès, les difficultés et les lacunes observées dans tous les domaines de l’action relative aux femmes et à la paix et à la sécurité.

Le rapport de 2019 est présenté à la veille de nombreux anniversaires d’événements marquants qui seront célébrés en 2020, à savoir le soixante -quinzième anniversaire de la création de l’Organisation des Nations Unies, le vingt-cinquième anniversaire de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et le vingtième anniversaire de l’adoption de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, qui place la participation des femmes au cœur des efforts de prévention et de règlement des conflits. Les engagements pris par l’ONU, ses États Membres et les organisations régionales pour promouvoir les droits des femmes, l’égalité femmeshommes et la participation pleine et entière des femmes à tous les mécanismes de décision n’ont cessé d’évoluer depuis plus de 20 ans. La corrélation entre l’inégalité de genre et la propension d’une société aux conflits civils ou aux conflits entre États est désormais bien établie 1 . Nous tous qui sommes attachés à la prévention des conflits, à la paix durable, au développement durable et aux droits de la personne devons nous attaquer en priorité aux causes profondes des inégalités entre les femmes et les hommes, privilégier la prévention des conflits et la lutte contre les nouvelles menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité, et veiller à la mise en œuvre globale du programme pour les femmes et la paix et la sécurité.

Nous vivons encore dans un monde où les femmes sont exclues des processus de paix et de décision politique, où les défenseuses des droits de la personne, les travailleuses humanitaires et les agentes de la consolidation de la paix font face à des attaques sans cesse plus nombreuses, où les normes internationales relatives aux droits de la personne sont mises à mal et où la xénophobie, le racisme, l’intolérance, l’homophobie, la transphobie et la misogynie violente gagnent du terrain. Nous continuons aussi d’être les témoins de nombreux conflits et de niveaux élevés de violence et d’instabilité, et sommes aux prises avec la menace imminente que font peser les changements climatiques, qui, si rien n’est fait, aggraveront l’insécurité et les crises au niveau mondial. Il convient de mener de toute urgence une action audacieuse pour que le vingtième anniversaire de l’établissement des priorités concernant les femmes et la paix et la sécurité, qui sera célébré l’année prochaine, donne lieu à des engagements concrets et à des mesures efficaces plutôt qu’à des discours creux.