Les Femmes Contre L’extrémisme Violent

SITUATION ACTUELLE

Au niveau de la Corne de l’Afrique, al-Shabaab et une présence émergente de l’Etat Islamique ISIS ainsi que plusieurs autres groupes extrémistes sont toujours en place en Somalie, avec des recruteurs et des réseaux de facilitation s’étendant au-delà des frontières nationales et à travers la région. Au Sahel, d’innombrables communautés soufrent également de la violence extrémiste et terroriste perpétrée par différent acteurs dont certains appartenant à l’Etat islamique, d’autres étant affiliés Al-Qaïda et le reste tiré des mouvements dirigés localement.

Après presque deux décennies d’efforts continus pour vaincre le terrorisme, la communauté internationale a appris que les stratégies globales pour la lutte contre l’extrémisme violent doivent impliquer les femmes en tant qu’actrices positive lorsqu’il s’agit de prévenir et de contrecarrer la radicalisation. Aujourd’hui, alors que les menaces d’extrémisme violent persistent au niveau de la Corne et du Sahel, les organisations locales des femmes s’efforcent de limiter l’impact de ces groupes extrémistes et d’informer les responsables politiques nationaux. Cependant, il existe des lacunes en matière de partage d’informations et de confiance entre ces organisations, les acteurs de la sécurité et les responsables politiques, créant ainsi le besoin de meilleur communication et collaboration