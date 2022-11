Les épidémies multiples et simultanées en augmentation en Afrique de l’Ouest et du Centre

Face à la récurrence des épidémies de maladies évitables par la vaccination chez les enfants dans la région ces dernières années, l’UNICEF appelle à renforcer les efforts de prévention et de réponse pour sauver des vies

DAKAR/CONAKRY, 16 novembre 2022 - La multiplication des épidémies simultanées en Afrique de l’Ouest et du Centre ces dernières années souligne l’urgence de repenser la manière de faire face à ces épidémies chez les enfants et communautés, notamment en renforçant la prévention, en améliorant les synergies entre l’ensemble des services de base et en mutualisant les ressources, a dit l’UNICEF à l’occasion du Forum sur la gestion de ces épidémies, organisé cette semaine à Conakry, en Guinée.

En 2021, 118 épidémies ont été rapportées dans la région Afrique de l’Organisation mondiale de la Santé, contre 106 en 2020. Fin octobre 2022, 129 épidémies étaient déjà enregistrées dans cette même région, survenant souvent de manière simultanée et débordant au-delà des frontières. Près de trois épidémies sur cinq (57 pour cent) concernent 24 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Dans le même temps, de nombreux pays ont enregistré une baisse de la couverture vaccinale de routine chez les enfants. Entre 2019 et 2021, la couverture vaccinale des enfants a stagné voire reculé en Afrique de l’Ouest et du Centre, en partie à cause de la pandémie de COVID-19. Seuls deux tiers (67 pour cent) des enfants de la région ont reçu les trois doses de DTC nécessaires (diphtérie, tétanos et coqueluche) avec d’importantes disparités entre les pays, contre une moyenne mondiale de 81 pour cent.

Le gouvernement guinéen, qui accueille du 16 au 18 novembre le Forum national de gestion des épidémies multiples et simultanées avec le soutien de ses partenaires dont l’UNICEF, a fait face en 2021 à plusieurs de ces épidémies, y compris Ebola, fièvre jaune, fièvre Lassa, fièvre de Marbourg, poliomyélite, rougeole et COVID-19. La mise en œuvre de la dernière campagne intégrée de rougeole et de méningite a été retardée de deux ans en partie en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19, avec pour conséquence une résurgence de l’épidémie de rougeole en 2021 et 2022.

« Les épidémies affectent la santé des enfants et des communautés, et fragilisent les systèmes de santé. Dans un contexte de ressources limitées, il est urgent de changer de paradigme pour sauver des vies », a dit Marie-Pierre Poirier, Directrice Régionale de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. « Il faut mettre l’accent sur la prévention en investissant dans des interventions peu coûteuses qui ont fait leurs preuves, comme la vaccination de routine. La mutualisation des ressources et la mobilisation de tous les acteurs gouvernementaux concernés, bien au-delà de la Santé, ainsi que de leurs partenaires, est essentielle. Enfin, il faut également favoriser une plus grande implication des communautés. »

Les causes expliquant la récurrence d’épidémies concomitantes sont multiples. Outre l’impact de la pandémie de COVID-19, elles incluent les mécanismes de prévention et de réponse peu optimales des épidémies, le changement climatique, un contexte socioéconomique d’augmentation de la pauvreté des ménages, la faible performance des systèmes de vaccination de routine dans un contexte de fragilité des systèmes de santé des pays. L’organisation de campagnes de vaccination couvrant plusieurs épidémies, plutôt que de campagnes parallèles pour des épidémies spécifiques, permettrait d’augmenter considérablement l’efficacité de ces efforts tout en réduisant les coûts et le poids sur les systèmes de santé.

Plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre ont déjà commencé à mettre en œuvre des stratégies pour améliorer la prévention et la lutte contre ces épidémies, notamment en matière d’intégration des réponses et de coordination des efforts. En Guinée et dans d’autres pays de la région par exemple, la vaccination contre la COVID-19 est en cours d’intégration dans le Programme élargi de vaccination.

L’objectif du Forum est de renforcer les dispositifs nationaux de préparation, réponse et coordination existants, ainsi que les synergies en matière de collaboration et d’intégration des efforts multisectoriels pour mieux faire face aux urgences de santé publique.

