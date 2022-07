Les enfants et les conflits armés : Rapport du Secrétaire général (A/76/871-S/2022/493)

Assemblée générale

Soixante-seizième session

Point 70 a) de l’ordre du jour

Promotion et protection des droits de l’enfant :

promotion et protection des droits de l’enfant

Conseil de sécurité

Soixante-dix-septième année

I. Introduction

Le présent rapport, établi à l’issue de consultations pour la période de janvier à décembre 2021, est soumis en application de la résolution 2427 (2018) du Conseil de sécurité. Il porte notamment sur l’évolution de l’impact des conflits armés sur les enfants et comporte des informations sur les violations commises, comme demandé par le Conseil dans sa résolution 1612 (2005) et ses résolutions ultérieures. Chaque fois que possible, les violations sont attribuées aux parties au conflit qui s’en sont rendues coupables, et les annexes au rapport contiennent la liste des parties qui se livrent à des violations des droits de l’enfant, à savoir le recrutement et l’utilisation d’enfants, le meurtre ou l’atteinte à l’intégrité physique d’enfants, le viol et d’autres actes de violence sexuelle sur la personne d’enfants, les attaques contre des écoles, des hôpitaux et des personnes protégées liées à des écoles ou à des hôpitaux et l’enlèvement d’enfants.

L’ONU a vérifié l’exactitude de toutes les informations communiquées dans le présent rapport, sauf indication contraire. Lorsque des faits plus anciens n’ont été confirmés qu’en 2021, il est précisé que les informations concernent des faits établis à une date ultérieure. Les informations présentées ne rendent pas compte de façon exhaustive de toutes les violations commises sur la personne d’enfants, la vérification dépendant de nombreux facteurs, notamment l’accès. Le rapport présente les tendances et constantes en matière de violations, et évoque également le dialogue avec les parties responsables de violations qui pourrait susciter un changement de comportement de la part de celles-ci, notamment en ce qui concerne la promotion de l’application du principe de responsabilité et l’inclusion des questions de protection de l’enfance dans les processus de paix. Il y est souligné que les attaques ou les menaces d’attaques contre des dirigeants locaux, des responsables de la société civile, des défenseurs des droits humains et des observateurs des violations commises contre des enfants sont une source de préoccupation et mettent à rude épreuve les capacités de surveillance.