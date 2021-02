Les enfants et les conflits armés - Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés (A/HRC/46/39)

Dans son rapport, qui couvre la période allant de décembre 2019 à décembre 2020, la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés examine les difficultés auxquelles se heurtent les mesures visant à faire cesser et à prévenir les violations graves des droits de l’enfant et à renforcer la protection des enfants touchés par un conflit armé. Elle présente les activités qu’elle a menées dans le cadre de son mandat, y compris en collaboration avec des organismes et mécanismes relatifs aux droits de l’homme, et les progrès accomplis dans la lutte contre les violations graves des droits de l’enfant. Elle décrit aussi ses activités de sensibilisation, y compris celles qui s’appuient sur les enseignements tirés de l’expérience et les bonnes pratiques. Elle rend compte de ses visites sur le terrain et de sa collaboration avec des organisations régionales et des partenaires internationaux. Elle expose les enjeux et les priorités de son programme de travail et conclut son rapport par un ensemble de recommandations visant à améliorer la protection des enfants touchés par un conflit.

I. Introduction