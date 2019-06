Les droits de l’homme dans la lutte contre le VIH - Rapport de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (A/HRC/41/27)

Conseil des droits de l’homme

Quarante et unième session

24 juin-12 juillet 2019

Points 2 et 3 de l’ordre du jour

Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies

aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat

et du Secrétaire général

Promotion et protection de tous les droits de l’homme,

civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,

y compris le droit au développement

Résumé

Conformément à la résolution 38/8 du Conseil des droits de l’homme, une consultation consacrée aux droits de l’homme dans l’action menée pour faire face au VIH s’est tenue les 12 et 13 février 2019 à Genève. Les participants ont examiné les questions et problèmes ayant trait au respect et à la promotion des droits de l’homme dans la lutte contre le VIH, en mettant un accent particulier sur les stratégies et les bonnes pratiques régionales et sous-régionales. Le présent rapport contient un résumé des débats qui se sont tenus et des recommandations qui ont été formulées durant cette consultation.

I. Introduction