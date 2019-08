Les délégués au RC69 adoptent une stratégie visant à amener la surveillance intégrée des maladies et la riposte des pays à un niveau beaucoup plus élevé

En la qualifiant d'exhaustive, adaptée aux objectifs et au contexte africain, les délégués au RC69 ont adopté une nouvelle stratégie de surveillance intégrée de la maladie et de riposte, et félicité le Secrétariat pour son élaboration.

En présentant la stratégie décennale, qui sera lancée en 2020, le Dr Zabulon Yoti, Directeur régional des urgences par intérim, a expliqué que la précédente approche, introduite en 1998, était devenue la pierre angulaire de la surveillance des maladies, de la préparation aux épidémies, de la détection et de la riposte. Mais les conditions et les contextes ont changé, a-t-il déclaré, et la stratégie de la région devait s’adapter.

Il est inquiétant de constater que des analyses de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) indiquent que les maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes et les autres urgences de santé publique sont en augmentation, de manière prévisible dans certaines régions et imprévisible dans d'autres. Cette augmentation est en grande partie imputable à l’augmentation des mouvements transfrontaliers et des voyages internationaux, à la densité croissante de la population humaine et aux habitats informels, aux impacts du changement climatique et aux changements dans les interactions entre humains et animaux sauvages.

Un événement aigu de santé publique est signalé en moyenne tous les quatre jours sur le continent. Plus de 80% des urgences de santé publique entre 2016 et 2018 étaient dues à des maladies infectieuses. Dr Yoti a souligné que plus que jamais, les pays doivent être aussi préparés que possible pour faire face aux urgences sanitaires.

Le Docteur Yoti a expliqué en quoi les expériences et les idées des 21 dernières années de la stratégie précédente étaient à l'origine de la nouvelle approche, en s'appuyant sur ce qui fonctionnait bien et sur les lacunes à combler. Toutefois, la modernisation de la stratégie reposait sur de nouveaux développements, notamment des innovations technologiques pour la surveillance des maladies.

Il a précisé que la stratégie était en synergie avec d'autres cadres, tels que le Programme de sécurité sanitaire mondiale, reposant sur les principes de l'approche «Une seule santé» et contribuant au renforcement du système de santé nécessaire à la réalisation de la couverture sanitaire universelle.

La nouvelle stratégie vise à réduire la morbidité, la mortalité, les incapacités et les pertes socio-économiques dues aux épidémies et autres urgences de santé publique. Ses principaux objectifs sont de : renforcer les capacités de détection précoce, de notification, de rapportage et de rétro informations rapides sur les maladies prioritaires; (2) renforcer les capacités nationales et locales de confirmation au laboratoire des maladies prioritaires, des événements et des états sanitaires ; et (3) renforcer la capacité de préparation et de réponse en cas d'urgence à tous les niveaux.

La stratégie définit les étapes et les objectifs que les États Membres doivent atteindre d'ici 2024 et 2030 et est guidée par les principes d'appropriation par les pays et de leadership, de coordination intersectorielle, de participation communautaire, d'équité, de genre et de financement domestique.

Plus de 28 délégués ont demandé au Secrétariat et à d'autres partenaires de fournir aux États membres le soutien technique et financier nécessaire à sa mise en œuvre. La discussion a été approfondie avec plusieurs délégués citant des exemples montrant comment leur pays avait amélioré les capacités de surveillance des maladies ainsi que de préparation et de réponse en cas d’épidémie.

Pour encourager la mise en commun des ressources, l'un des délégués a proposé un amendement à l'une des étapes, suggérant que tous les États membres devraient avoir accès aux services de laboratoire plutôt que de demander à leurs États membres de disposer d'un système de laboratoire national. Un autre délégué a proposé trois amendements à la stratégie concernant le plaidoyer et la coordination.

Dans ses remarques finales, M. Yoti a remercié les délégués pour leurs contributions riches, a noté leurs appels en faveur d'amendements et a promis de les incorporer dans la version finale. Dans son résumé, il a réitéré la nécessité d’approches novatrices en matière de surveillance des maladies; l'importance de partager des informations à l'intérieur des pays et entre eux; l'importance de lier tous les investissements pour la surveillance intégrée de la maladie et la réponse au renforcement des systèmes de santé; et la nécessité d'une coordination et d'une harmonisation efficaces de la nouvelle stratégie avec d'autres systèmes verticaux de surveillance.

Les délégués ont adopté à l'unanimité la résolution sur la stratégie et ont invité les États membres à assurer à sa mise en œuvre.