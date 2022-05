Les coprésidents du Conseil de facilitation de l’Accélérateur ACT saluent les engagements financiers et politiques pris lors du Deuxième Sommet mondial sur la COVID-19

Le Deuxième Sommet mondial sur la COVID-19 a démontré que la communauté internationale pouvait se rassembler autour d’un bien public mondial : mettre fin à la pandémie de COVID-19 et établir un système fondé sur la solidarité pour prévenir les urgences sanitaires à venir, s’y préparer et y répondre.

L’unité affichée par les co-organisateurs du Sommet — l’Allemagne, le Belize, les États-Unis, l’Indonésie et le Sénégal, représentant la CARICOM, le G7, le G20 et l’Union africaine — et les engagements concrets pris par les gouvernements, le secteur privé et la société civile, sont une preuve supplémentaire d’une cause commune ravivée.

En tant que coprésidents du Conseil de facilitation du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT) — un groupe multipartite dont le but est de développer et de faciliter l’accès équitable aux outils de lutte contre la COVID-19 — nous saluons cette preuve solide de notre détermination commune à mettre fin à la pandémie et à être mieux préparés pour prévenir et répondre à la prochaine urgence sanitaire.

Le nombre de cas de COVID-19 est maintenant en hausse à l’échelle mondiale, ce qui indique que la pandémie est loin d’être terminée, en particulier pour les groupes à haut risque dans les pays à revenu faible. La baisse des taux de dépistage rend plus difficile le suivi de la trajectoire du virus, ce qui augmente la probabilité que de nouveaux variants passent inaperçus.

Lors du Sommet, les dirigeants mondiaux ont proscrit la complaisance et se sont engagés à investir dans le déploiement des vaccins, le renforcement des systèmes de santé et la facilitation de l’accès aux traitements et aux tests.

De nouveaux engagements pour un montant d’environ un milliard de dollars ont été pris envers les agences constitutives de l’Accélérateur ACT, y compris une promesse généreuse du Canada de faire sa juste part et des contributions de l’Italie, de la Belgique, de la France, de la Commission européenne, de la Nouvelle-Zélande, des Émirats arabes unis, du Danemark et de la Colombie.

Cela s’ajoute aux engagements pris lors du récent sommet du système de garantie de marché du COVAX, à la promesse faite en mars par l’Allemagne de faire sa juste part et à la contribution précoce de la Norvège afin de lancer le deuxième cycle budgétaire. Toutes ces contributions s’avéreront cruciales pour mener à bien les travaux du partenariat visant à assurer un accès équitable aux outils de lutte contre la COVID-19.

Donnant une impulsion visant à élargir l’accès aux traitements antiviraux par voie orale, l’Initiative Clinton pour l’accès à la santé (CHAI) a annoncé lors du Sommet une baisse de prix pour le traitement nirmatrelvir/ritonavir — connu sous le nom de marque Paxlovid — la CHAI s’engageant à travailler avec les organismes de l’Accélérateur ACT pour accélérer la livraison.

Le Sommet du G7 à la fin du mois de juin offre la dernière grande occasion de répondre aux besoins de financement restants de l’Accélérateur ACT. Le déficit de financement prévu est maintenant de 12,1 milliards USD, dont 7,5 milliards particulièrement urgents. Si ce déficit n’est pas comblé, les personnes vulnérables ne seront ni vaccinées, ni testées, ni traitées, ni protégées.

S’il est intégralement financé, l’Accélérateur ACT pourra mener à bien ses travaux vitaux afin d’élargir l’accès aux outils qui sauvent des vies, qu’il s’agisse de traitements antiviraux par voie orale ou de doses de vaccin de rappel, dans le but de garantir la protection des personnes les plus à risque, où qu’elles vivent dans le monde. Personne n’est en sécurité tant que la sécurité de tous n’est pas assurée.

Cyril Ramaphosa, Président de l’Afrique du Sud

Jonas Gahr Støre, Premier Ministre de la Norvège

