Les Commissions et Autres Instances Nationales de droit international humanitaire: Lignes directrices pour une mission réussie

INTRODUCTION

Depuis l’adoption de la première Convention de Genève en 1864, le droit international humanitaire (DIH) a connu un développement continu pour devenir une branche complexe du droit international. Ses conventions, protocoles et règles coutumières touchent à un large éventail de sujets, qui vont de la protection des blessés et des malades, de ceux qui dispensent les soins médicaux, des personnes privées de liberté et de toutes les personnes civiles et des biens de caractère civil, biens culturels inclus, jusqu’à la restriction ou à l’interdiction du recours à certains types d’armes et de méthodes de guerre.

Pour que les règles et les principes du DIH puissent réellement conférer une protection dans les conflits armés, ils doivent être reconnus, connus, mis en œuvre et respectés dans toutes les situations où ils s’appliquent. Si le respect du DIH relève essentiellement de la responsabilité des parties à un conflit armé – les États et les entités non étatiques, y compris les groupes armés impliqués dans un conflit non international – c’est avant tout aux États qu’incombe celle de pleinement mettre en œuvre le DIH. Cette responsabilité est soulignée à l’article 1 commun aux quatre Conventions de Genève et à l’article 1.1) du Protocole additionnel I du 8 Juin 1977, qui stipulent que les Hautes Parties contractantes sont tenues de «respecter et faire respecter» leurs dispositions «en toutes circonstances».

Les États doivent, par conséquent, prendre des mesures au niveau national pour incorporer le DIH dans leur législation, leur réglementation et leurs doctrines, faire en sorte que les forces armées et autres parties prenantes nationales en connaissent et respectent les règles, et établir des mécanismes pour assurer le respect du droit et le traitement approprié des violations commises le cas échéant. Étant donné la diversité des questions liées à cette responsabilité, il est essentiel d’assurer une coordination entre les différents organes et secteurs gouvernementaux concernés, les forces armées et la société civile.

Pour faciliter ce processus, il peut être utile de créer spécialement un groupe de travail ou d’experts ou autre instance de ce type, souvent dénommé «commission nationale de DIH» ou «commission» (appellations utilisées dans un souci de concision, pour désigner ces entités tout au long de ce rapport). Les activités et la contribution de ces entités se révèlent utiles dans diverses situations, que le pays soit en paix ou émerge d’un conflit, qu’il soit encore affecté par un conflit ancien ou qu’il soit pris dans un ou plusieurs conflits armés. Beaucoup de ces structures apportent la preuve qu’avec un fonctionnement efficace et des capacités suffisantes, elles aident considérablement les États à honorer leurs engagements relatifs au DIH et à atteindre les objectifs de leurs politiques dans ce domaine. On se reportera au site du CICR pour avoir la liste complète des commissions nationales de DIH dans le monde.

La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les suivantes ont encouragé la création de commissions nationales de DIH3. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), à travers ses Services consultatifs en DIH, basés à Genève, promeut et soutient ce processus. Travailler en étroite coopération avec ces commissions nationales fait partie intégrante et constitue un élément essentiel des activités des Services consultatifs et de leur réseau mondial de conseillers juridiques. Ceux-ci élaborent des lignes directrices et des outils techniques pour faciliter le fonctionnement et les activités des commissions, soutiennent l’échange d’informations sur les activités et les réalisations de ces entités, et facilitent les échanges entre pairs et la coopération entre commissions de pays et de régions différentes.

Le présent document a pour but de donner aux commissions nationales de DIH des orientations pour qu’elles puissent fonctionner efficacement et renforcer l’impact des actions qu’elles mènent pour faire appliquer et respecter le DIH dans leurs pays respectifs et au-delà de leurs frontières. Il a aussi pour but de favoriser la création, s’il y a lieu, de nouvelles entités de ce type et d’aider les autorités nationales dans cette tâche.

Le document est largement inspiré des discussions et recommandations issues des diverses réunions régionales ou sous régionales et des réunions universelles qui se sont tenues à Genève en 2002, 2007, 2010 et, en dernier lieu, en 20164, durant lesquelles les participants ont discuté du rôle et des modes de fonctionnement des commissions nationales et eu des échanges sur les pratiques pertinentes des États.

Ce document vient s’ajouter à d’autres publications similaires des Services consultatifs en DIH du CICR, notamment les suivantes : «Principes relatifs au statut et au fonctionnement des organes nationaux pour le droit international humanitaire»5, «Conseils pratiques pour faciliter le travail des commissions nationales de droit international humanitaire»6, et La mise en œuvre nationale du droit international humanitaire: un manuel.

Ces textes peuvent être consultés sur le site du CICR, de même que d’autres documents techniques établis par les Services consultatifs du CICR, comme des lois-modèles.