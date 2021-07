Les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un développement durables en Afrique - Rapport du Secrétaire général (A/75/917–S/2021/562)

Assemblée générale

Soixante-quinzième session

Point 66 b) de l’ordre du jour

Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique : progrès accomplis dans la mise en œuvre et appui international : les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un développement durables en Afrique

Conseil de sécurité

Soixante-seizième année

Résumé

Le présent rapport est soumis en application de la résolution 74/302 du 3 septembre 2020, dans laquelle l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de continuer à suivre la question des obstacles persistants et des défis nouveaux qui entravent la promotion d’une paix et d’un développement durables en Afrique et de lui en rendre compte tous les ans. Il s’intitule désormais « Promotion d’une paix et d’un développement durables en Afrique » de manière à mettre en évidence son caractère prospectif.

Partout dans le monde et en particulier en Afrique, l’instabilité et les conflits restent source de pauvreté et de fragilité institutionnelle ou exacerbent ces problèmes qui diminuent la résilience et réduisent les perspectives de paix. Les causes, moteurs et éléments déclencheurs des conflits sont nombreux et divers. Le présent rapport examine les difficultés de la prévention des conflits et du maintien de la paix en Afrique d’un point de vue souvent négligé, à savoir le rôle de la faiblesse ou de la défaillance des services publics, tant dans leur planification que dans leur prestation, comme source d’instabilité et moteur ou déclencheur potentiel des conflits.

Ces difficultés sont classées en quatre grandes catégories constatées notamment en Afrique, mais qui ne sont pas propres au continent, à savoir les inégalités d’accès aux services, le fait qu’une partie de la population soit exclue de la planification et de la prestation des services, la corruption qui affecte la prestation des services et les difficultés de la prestation de services dans les zones où il existe des problèmes de gouvernance.

Le rapport contient également des exemples de la manière dont le système des Nations Unies utilise ses diverses capacités pour appuyer un développement axé sur la prévention. Des mesures sont proposées pour renforcer les efforts collectifs déployés en vue d’accélérer la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine durant la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable suivant une approche axée sur la prévention.