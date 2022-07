L'épidémie mondiale de variole du singe nécessite vigilance, mobilisation et solidarité avec les partenaires, les pays et la société civile

Genève, le 29 juillet 2022 – Avec plus de 18 000 cas dans 78 pays, l’épidémie de variole du singe progresse dans toutes les régions de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette propagation sans précédent a conduit le Directeur général de l'OMS à déclarer cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).

Dans les pays non endémiques, la plupart des cas sont survenus chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH). Outre l’application des méthodes de santé publique traditionnelles (dépistage, traitement et recherche des contacts), de nombreux pays à revenu élevé fournissent un vaccin contre la variole du singe aux personnes à haut risque, notamment les HSH ayant de multiples partenaires sexuels, les cas contacts et les agents de santé. La quantité de vaccin disponible étant actuellement limitée, nous demandons au pays qui en disposent de partager avec les pays qui en ont besoin et n'y ont pas accès. Il existe peu de données cliniques sur la protection conférée par les vaccins homologués à la fois contre la variole et contre la variole du singe dans le contexte de cette épidémie de variole du singe. Il est donc indispensable de recueillir et partager les données sur leur efficacité et leur innocuité en situation réelle, alors qu’ils sont déployés façon limitée pour combattre l'épidémie.

Nous continuons à suivre la situation de près, en nous référant aux avis et aux rapports de nos collègues de l'OMS. Cette épidémie mondiale nous rappelle, une fois encore, l'importance de la préparation et de la riposte face défis sanitaires mondiaux. Tout en continuant à lutter contre les autres menaces, notamment la pandémie actuelle de COVID-19, nous devons nous assurer que nous sommes en mesure de répondre à de nouveaux chocs tels que cette épidémie montante de variole du singe. Si nous devons trouver de nouveaux moyens de lutte, il va falloir mener des recherches pour mieux comprendre la dynamique de transmission, notamment dans les pays où la maladie sévit depuis un certain temps et où le mode de transmission peut être différent de celui de cette épidémie. Gavi est prête à travailler avec les partenaires de l'Alliance, la communauté mondiale de la santé, les universités, les pays, le secteur privé et la société civile pour riposter à l’épidémie.

« L'Alliance du Vaccin reste vigilante et prête à intervenir aux côtés de l'OMS et des autres partenaires si la participation de Gavi à l’élargissement de l’effort vaccinal s’avérait nécessaire » a déclaré le Dr Seth Berkley, Directeur exécutif de Gavi. « Alors que les pays s'approvisionnent en vaccins antivarioliques, efficaces contre la variole du singe, nous demandons instamment aux gouvernements disposant de stocks - ou de commandes en attente de livraison – de faire preuve de générosité et de souplesse en libérant des doses pour les pays qui n'y ont pas accès alors qu’ils ont des cas, de façon à assurer une meilleure équité. »

