Le Système d’indications relatives aux crues éclair sauve des vies

Les crues éclair font plus de 5 000 victimes dans le monde chaque année, ce qui est supérieur à tous les autres types d’inondations. Elles sont si puissantes qu’elles peuvent modifier le cours des rivières, ensevelir les habitations sous la boue et emporter ou détruire tout ce qui se trouve sur leur passage.

Les crues éclair comptent parmi les catastrophes naturelles les plus meurtrières et ont de graves conséquences sur les populations, l’économie et l’environnement. Représentant environ 85 % des cas d’inondation, elles constituent, des différentes formes de ce phénomène, celle pour laquelle le taux de mortalité est le plus élevé.

Avec l’accroissement démographique, en particulier dans les zones urbaines, et alors que les populations continuent d’empiéter sur les plaines inondables, il devient de plus en plus urgent de mettre en place des systèmes d’alerte précoce en cas de crues éclair.

L’Organisation météorologique mondiale, le Service météorologique national des États‑Unis, l’Office of Foreign Disaster Assistance des États‑Unis et le Centre de recherche hydrologique des États-Unis se sont donc alliés en 2007 pour concevoir le Système d’indications relatives aux crues éclair (FFGS) et le déployer à l’échelle mondiale.

Afin que les spécialistes des prévisions hydrologiques et météorologiques du monde entier puissent établir rapidement des alertes fiables en cas de crues éclair, le FFGS leur fournit divers renseignements d’un accès facile et de qualité contrôlée, dont des estimations des précipitations provenant de satellites et de radars météorologiques, des relevés pluviométriques et des données de prévision issues de modèles de prévision numérique du temps.

À la fin de l’année 2019, plus de 3 milliards de personnes de 67 pays différents avaient reçu des alertes précoces sur d’éventuelles crues éclair par l’intermédiaire de leurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux travaillant de concert avec les organismes nationaux de gestion des catastrophes.

L’OMM a produit une vidéo d’animation expliquant les défis posés par les crues éclair et les avantages du FFGS, qui est un précieux outil de gestion des catastrophes contribuant à sauver des vies.