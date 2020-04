Le soutien du Canada aux efforts internationaux pour lutter contre la pandémie de COVID-19

Communiqué de presse

Le 5 avril 2020 – Ottawa (Ontario) – Affaires mondiales Canada

La pandémie de COVID-19 est une menace mondiale qui ne connaît pas de frontières et ne peut être surmontée que par une action coordonnée à l’échelle de la planète. Le Canada continue de contribuer aux efforts internationaux de lutte contre la pandémie actuelle en octroyant un financement urgent et nécessaire, notamment pour soutenir les plus vulnérables.

La ministre du Développement international, l’honorable Karina Gould, a annoncé aujourd’hui l’octroi d’un financement de 159,5 millions de dollars pour soutenir les efforts internationaux de lutte contre la pandémie de COVID-19. Cet investissement comprend la somme de 50 millions de dollars annoncée par le premier ministre Justin Trudeau en mars.

Au fur et à mesure que la crise sanitaire liée à la COVID-19 évolue, le Canada reconnaît que la pandémie pourrait avoir des répercussions considérables et durables sur la santé et la prospérité des populations des pays en développement – les femmes et les enfants en particulier – et sur les occasions qui s’offrent à elles. Les ONG canadiennes de développement et d'aide humanitaire ont contribué à la réponse mondiale de COVID-19 et elles continueront à être soutenues à l'avenir.

Les actions du Canada visent à soutenir ses partenaires de première ligne qui travaillent à prévenir et à détecter la COVID-19 et à y réagir. Le Canada répond aux demandes mondiales et bilatérales d’aide urgente, notamment pour la mise au point d’un vaccin et le renforcement des capacités en matière de santé mondiale. L’investissement du Canada vise aussi à veiller à ce que ses partenaires internationaux puissent maintenir leurs services aux populations vulnérables dans la mesure du possible, notamment leur soutien à la santé et aux droits sexuels et reproductifs.

L’investissement du Canada dans ces programmes est conforme à son approche féministe de l’aide internationale, car cette crise mondiale pourrait exacerber les inégalités et inverser les gains en matière de développement. Cela est particulièrement vrai pour les femmes et les enfants qui comptent déjà parmi les citoyens les plus pauvres et les plus vulnérables du monde, et sur qui on pourrait compter pour assumer des responsabilités supplémentaires en matière de soins dans leur famille et leur collectivité.

Le Canada continuera de chercher des occasions de tirer parti de l’innovation en réponse à la pandémie de COVID-19, en encourageant ses partenaires traditionnels à utiliser de nouvelles solutions et en collaborant avec de nouveaux partenaires pour mettre au point de nouvelles approches novatrices. Le Canada continuera aussi à appuyer les efforts mondiaux visant à mettre au point un vaccin afin de préserver la santé et la sécurité des Canadiens et des populations du monde entier.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’allocation du financement dans le document d’information dont le lien figure plus bas.

Citations « Le virus qui cause la COVID-19 ne connaît pas de frontières. Cette pandémie incite les nations du monde entier à travailler ensemble et à être solidaires. C’est le moment ou jamais pour les pays et les gouvernements de se soutenir les uns les autres et d’investir dans la santé à l’échelle mondiale. »

Karina Gould, ministre du Développement international

« Alors que le Canada continue de coordonner ses efforts avec ceux de ses partenaires internationaux dans le cadre de la COVID-19, nous reconnaissons la nécessité d’investir dans la recherche d’un vaccin tout en soutenant les pays en développement et en aidant les populations les plus vulnérables au fur et à mesure que la crise évolue dans le monde entier. »

François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères

Faits en bref Le 11 février 2020, le gouvernement du Canada a versé 2 millions de dollars à l’Organisation mondiale de la Santé pour aider les pays vulnérables à se préparer et à réagir aux événements en lien avec la COVID-19.

Le 11 mars 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de 50 millions de dollars pour soutenir les efforts de ses partenaires d’aide internationale en matière de prévention de la COVID-19 et d’intervention dans ce contexte. Cette annonce comprenait 8 millions de dollars, qui ont été alloués à l’Organisation mondiale de la Santé, à l’Organisation panaméricaine de la santé, au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

L’allocation dévoilée aujourd’hui vise à soutenir la fourniture de matériel et la prestation de services médicaux, à améliorer les services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène, à accroître l’information au public sur l’atténuation des risques de la COVID-19 et à renforcer les capacités locales pour intensifier les activités d’intervention.