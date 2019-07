Le sort des enfants en temps de conflit armé ; Rapport du Secrétaire général (A/73/907–S/2019/509)

Assemblée générale

Soixante-treizième session

Point 68 a) de l’ordre du jour

Promotion et protection des droits de l’enfant : promotion et protection des droits de l’enfant

Conseil de sécurité

Soixante-quatorzième année

**I. Introduction **

Le présent rapport, qui couvre la période allant de janvier à décembre 2018, est soumis en application de la résolution 2427 (2018) du Conseil de sécurité. Établi à l’issue de nombreuses consultations menées dans le système des Nations Unies, sur le terrain et au Siège, ainsi qu’avec les États Membres concernés, il présente l’évolution récente de l’impact qu’ont les conflits armés sur les enfants à l’échelle mondiale et fait le point sur les violations commises entre janvier et décembre 2018 ainsi que sur les questions connexes de protection. Les violations sont imputées à des parties au conflit chaque fois que cela est possible et, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil, les annexes contiennent la liste des parties qui, en violation du droit international, enrôlent et utilisent des enfants, font des morts et des blessés graves parmi les enfants, violent des enfants et leur font subir d’autres actes de violence sexuelle, attaquent des établissements scolaires ou des hôpitaux, attaquent ou menacent d’attaquer des membres du personnel protégé 1 et enlèvent des enfants.

L’ONU a vérifié l’exactitude de toutes les informations qu’elle fournit dans le présent rapport. Lorsque des facteurs comme l’insécurité ou les restrictions d’accès l’ont empêchée de vérifier des informations, elle l’a indiqué. À cet égard, les informations qui sont données dans le présent rapport sont communiquées uniquement à titre indicatif et ne rendent pas compte de façon exhaustive de toutes les violations commises en 2018. En outre, certains cas, notamment d’enrôlement et d’utilisation d’enfants, d’enlèvement d’enfants et de violence sexuelle contre des enfants, ont été vérifiés en 2018 mais ont pu se produire antérieurement.

Conformément à la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité et afin de déterminer quelles étaient les situations relevant de son mandat, ma Représentante spéciale pour le sort des enfants en temps de conflit armé a adopté une démarche pragmatique de manière à pouvoir assurer la protection la plus large et la plus efficace possible des enfants. Toutefois, le fait qu’une situation soit mentionnée dans le présent rapport ne vaut pas qualification juridique et les références faites à telle ou telle partie non étatique ne préjuge pas de leur statut juridique. Ainsi, sont décrites dans le présent rapport des situations concernant des cas flagrants de violation des règles et normes internationales relatives à la protection des enfants touchés par les conflits, qui sont jugés d’une gravité telle qu’ils méritent que la communauté internationale s’en préoccupe. En qualifiant les faits décrits ci-après de violations graves, ma Représentante spéciale entend non seulement porter ces situations à l’attention des gouvernements, auxquels il incombe au premier chef d’assurer la protection de tous les enfants touchés et de leur offrir des secours efficaces, mais aussi les encourager à prendre les mesures correctives qui s’imposent à cet égard.