Le sort des enfants en temps de conflit armé - Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé (A/HRC/43/38)

Conseil des droits de l’homme

Quarante-troisième session

24 février-20 mars 2020

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Résumé

Dans son rapport, qui couvre la période allant de décembre 2018 à décembre 2019, la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé recense les obstacles à la prévention et à la cessation des violations graves contre les enfants touchés par un conflit armé ainsi qu’au renforcement de la protection accordée à ces enfants. Elle décrit les activités qu’elle a menées dans le cadre de son mandat, y compris en collaboration avec des entités et des mécanismes relatifs aux droits de l’homme, et les progrès accomplis dans la lutte contre les violations graves visant des enfants. Elle présente aussi ses activités de plaidoyer, y compris ses activités centrées sur les enseignements et les meilleures pratiques. Elle rend également compte de ses visites sur le terrain et de ses efforts de coopération avec des organisations régionales et des partenaires internationaux. Elle donne un aperçu des enjeux et des priorités de son programme de travail et conclut son rapport par une série de recommandations destinées à mieux protéger les enfants touchés par un conflit.

I. Introduction