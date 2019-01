Le sort des enfants en temps de conflit armé - Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé (A/HRC/40/49)

Résumé

Dans son rapport, qui couvre la période allant de décembre 2017 à décembre 2018, la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé examine les difficultés rencontrées pour prévenir les violations graves ou y mettre un terme, ainsi que pour renforcer la protection des enfants touchés par un conflit armé, notamment en ce qui concerne les enlèvements d’enfants par les parties à un conflit et les enfants de combattants étrangers ou les enfants recrutés pour combattre. La Représentante spéciale décrit les activités menées pour s’acquitter de son mandat et les progrès réalisés dans la lutte contre les violations graves commises contre des enfants. Elle donne également des détails sur les efforts accrus qu’elle déploie pour mettre en place des programmes de réinsertion adéquats et durables, dont le financement est assuré.

La Représentante spéciale présente également ses activités de sensibilisation et de mobilisation, notamment en mettant l’accent sur les enseignements tirés et les meilleures pratiques. En outre, elle fournit des informations sur les visites qu’elle a effectuées sur le terrain et sur les mesures qu’elle prend pour collaborer avec des organisations régionales et des partenaires internationaux. Elle évoque un certain nombre d’enjeux et de priorités liés à son programme de travail et conclut son rapport par une série de recommandations visant à améliorer la protection des enfants touchés par un conflit.