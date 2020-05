Le Smithsonian Science Education Center présente un nouveau guide sur la ‎COVID-19 pour les jeunes avec le soutien de l’Organisation mondiale de la ‎Santé

Le Smithsonian Science Education Center a mis au point, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Partenariat interacadémies – qui compte 140 académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine – un nouveau guide pour les jeunes de 8 à 17 ans, intitulé « COVID-19 ! Comment puis-je me protéger et protéger les autres ? ». Ce guide, fondé sur les objectifs de développement durable de l’ONU vise à aider les jeunes à appréhender les notions scientifiques et de sciences sociales relatives à la COVID-19 et à les aider à agir pour se protéger et protéger leur famille et leur communauté.

Dans le cadre de sept tâches cohérentes dirigées par des étudiants, les participants prennent part aux activités pour répondre à des questions préalablement définies par leurs pairs. Ces questions portent sur les conséquences de la COVID-19 dans le monde, sur l’hygiène des mains, l’hygiène respiratoire et la distanciation physique et sur les moyens de s’informer à propos de la COVID‑19. La dernière tâche a pour but d’apprendre aux jeunes à exploiter les nouvelles connaissances scientifiques qu’ils acquièrent pour être en meilleure santé et améliorer la santé des autres. Chaque tâche est conçue pour pouvoir être accomplie à domicile.

Le guide comprend des données de la recherche actualisées, des activités, des citations de scientifiques et de responsables de la santé publique en première ligne et des conseils relatifs à la santé physique et psychique dans le contexte de la COVID-19. Il intègre également l’enseignement des sciences basé sur la recherche à l’apprentissage social et émotionnel et à la participation civique.

« Nous remercions infiniment l’OMS, le Partenariat interacadémies, nos collègues du Smithsonian Education Center, les autres conseillers principaux qui ont participé au projet et les traducteurs dont les contributions et l’appui technique ont permis de garantir l’exactitude des informations scientifiques. Nous remercions également la Fondation Gordon and Betty Moore de son soutien au cours de la mise au point de ce module. Ce travail a été rendu possible grâce à une collaboration et une coopération étroites à l’échelle mondiale malgré la distanciation physique », dit Carol O’Donnell, Directrice du Smithsonian Science Education Center.

« Grâce à ce projet, le Smithsonian Science Education Center rend la science attrayante et la met à la portée des enfants et des jeunes partout dans le monde, qui sont ainsi encouragés à apprendre par la pratique. Avec toutes les idées reçues et les idées fausses qui circulent, il est important que les enfants et les jeunes comprennent la nature de cette pandémie et ce qu’il est possible de faire pour éviter la survenue de nouvelles pandémies », dit la Dre Soumya Swaminathan, Scientifique-cheffe de l’OMS.

« Il est très important que les enfants – où qu’ils se trouvent dans le monde – développent leurs connaissances scientifiques et leur pensée rationnelle. Seules des décisions rationnelles fondées sur des données scientifiques et des éléments factuels de qualité nous permettront d’adapter notre comportement pour nous protéger et protéger notre famille de maladies infectieuses comme la COVID-19 », dit le Professeur Volker ter Meulen, Président du Partenariat interacadémies.

Le Smithsonian Science Education Center diffusera des informations auprès des jeunes partout dans le monde, en collaboration avec l’OMS, le Partenariat interacadémies, des enseignants et des réseaux de musées et de centres de recherche. Ce guide, gratuit, sera bientôt disponible en plus de 15 langues, en particulier africaines et asiatiques, à l’adresse https://ssec.si.edu/covid-19.

À propos du Smithsonian Science Education Center

Le Smithsonian Science Education Center transforme l’enseignement K-12 par la science [K–12 Education Through Science], en collaboration avec des communautés du monde entier. Il est reconnu à l’échelle nationale et internationale pour la qualité de ses programmes et son impact sur l’enseignement scientifique K-12.

À propos de l’Organisation mondiale de la Santé

L’Organisation mondiale de la Santé assure un rôle de chef de file mondial dans le domaine de la santé publique au sein du système des Nations Unies. Fondée en 1948, l’OMS compte 194 États Membres dans six Régions et plus de 150 bureaux. Sa mission consiste à promouvoir la santé, à préserver la sécurité mondiale et à servir les populations vulnérables. Pour la période 2019-2023, elle a comme objectifs qu’un milliard de personnes supplémentaires bénéficient de la couverture sanitaire universelle, qu’un milliard de personnes supplémentaires soient mieux protégées face aux situations d’urgence sanitaire et qu’un milliard de personnes supplémentaires bénéficient d’un meilleur état de santé et d’un plus grand bien-être. Pour obtenir des informations actualisées sur la COVID-19 et des conseils de santé publique afin de vous protéger du coronavirus, consultez le site Web de l’OMS à l’adresse www.who.int/fr et suivez l’OMS sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Snapchat et YouTube.

À propos du Partenariat interacadémies

Le Partenariat interacadémies réunit plus de 140 académies nationales, régionales et mondiales qui collaborent pour défendre le rôle crucial de la science dans la recherche de solutions fondées sur des bases factuelles aux problèmes les plus épineux auxquels le monde est confronté. Le Partenariat exploite en particulier les compétences de personnalités de premier plan dans les domaines de la science, de la médecine et de l’ingénierie pour contribuer à l’élaboration de politiques rationnelles, améliorer la santé publique, promouvoir l’excellence de l’enseignement des sciences et atteindre d’autres objectifs essentiels pour le développement. Consulter le site du Partenariat à l’adresse www.interacademies.org et suivez le partenariat sur Twitter (https://twitter.com/IAPartnership) et sur YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCZl-b7akbFF81bKBZsc8YbQ).

