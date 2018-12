Le Secrétaire général se félicite de l’adoption par l’Assemblée générale du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières

SG/SM/19416-AG/12114-DEV/3383

La déclaration suivante a été faite aujourd’hui par M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, sur l’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières:

Je salue l’adoption par l’Assemblée générale du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le Pacte est un accord juridiquement non contraignant qui réaffirme les principes fondateurs de notre communauté mondiale, dont la souveraineté nationale et les droits de l’homme universels, tout en ouvrant la voie à des mesures humaines et raisonnables au profit des pays d’origine, de transit et de destination, ainsi que des migrants eux-mêmes.

À un moment où la coopération internationale est plus importante que jamais, le nouveau Pacte mondial fournit précisément une plateforme pour cela. Il appelle à davantage de solidarité avec les migrants en situation de vulnérabilité qui subissent des abus épouvantables. Le Pacte souligne la nécessité d’anticiper les tendances futures, dans les secteurs allant du marché de l’emploi aux changements climatiques. Il souligne également la nécessité impérative de concevoir davantage de voies légales pour la migration, ce qui permet en plus de lutter contre le trafic et l’exploitation.

Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette étape décisive: la Présidente en exercice de l’Assemblée générale et son prédécesseur; les cofacilitateurs; ma Représentante spéciale; et les nombreux partenaires de l’ONU, comme la société civile, les migrants, les communautés de la diaspora, le secteur privé, les syndicats, les experts universitaires et les dirigeants municipaux. Je me félicite du soutien massif apporté à ce Pacte. J’espère que les pays qui ont choisi de rester en dehors du processus finiront par prendre conscience de la valeur du Pacte et rejoindront cette entreprise.

Le leadership sera essentiel pour donner vie au Pacte et pour éviter les mythes et les discours désobligeants devenus trop fréquents. Le réseau des Nations Unies pour les migrations, nouvellement créé, est prêt à soutenir les États Membres et tous nos partenaires alors que nous nous efforçons ensemble, dans un esprit de respect et d’objectif commun, de faire en sorte que les migrations fonctionnent pour tous.