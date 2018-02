Le Secrétaire général salue la décision de la Conférence du désarmement de faire avancer son travail de fond

SG/SM/18901-CD/3758

16 FÉVRIER 2018

La déclaration suivante a été communiquée aujourd’hui par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:

Le Secrétaire général salue la décision adoptée aujourd’hui par la Conférence du désarmement de faire avancer son travail de fond. Le Secrétaire général félicite les membres de la Conférence d’avoir pris cette mesure positive qui, espère-t-il, conduira à la reprise des négociations sur des mesures efficaces en faveur du désarmement et du contrôle des armements.

La situation actuelle en matière de sécurité internationale rappelle le besoin vital de restaurer le désarmement comme faisant partie intégrante de nos efforts collectifs pour prévenir les conflits armés et maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures de désarmement et de maîtrise des armements, qui ont été poursuivies avec succès même pendant la guerre froide, contribuent à réduire les tensions, à prévenir les conflits et à promouvoir le développement durable.

Le Secrétaire général exhorte les États Membres à se saisir de cette occasion, à redoubler d’efforts et à forger un nouveau consensus pour le désarmement.

