Le Secrétaire général nomme Martin Griffiths au poste de Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence

Le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Martin Griffiths, du Royaume-Uni, au poste de Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, au Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Il succède à M. Mark Lowcock, du Royaume-Uni, auquel le Secrétaire général exprime sa profonde gratitude pour son dévouement au service de l’Organisation et son engagement à mobiliser une assistance et des ressources destinées à protéger et soulager les nombreuses personnes touchées par les crises humanitaires.

M. Griffiths apporte à sa nouvelle fonction une vaste expérience de leadership dans les affaires humanitaires au siège et au niveau des pays, tant sur le plan stratégique qu'opérationnel, ainsi qu'une expérience de haut niveau dans le règlement des conflits internationaux, la négociation et la médiation, plus récemment en tant qu'Envoyé spécial du Secrétaire général pour le Yémen, depuis 2018, un poste qu'il continuera à occuper jusqu'à ce qu'une transition soit annoncée.

M. Griffiths a été Conseiller de trois Envoyés spéciaux du Secrétaire général pour la Syrie et Chef adjoint de la Mission de supervision des Nations Unies en République arabe syrienne (MISNUS), de 2012 à 2014. Il a été le premier Directeur exécutif de l'Institut européen de la paix, de 2014 à 2018 et le Directeur fondateur du Centre pour le dialogue humanitaire à Genève, de 1999 à 2010, où il s'est spécialisé dans le développement du dialogue politique entre gouvernements et insurgés dans divers pays d'Asie, d'Afrique et d'Europe.

Ses antécédents professionnels vont de la mobilisation des ressources aux relations avec les donateurs, en passant par la gestion de la réponse aux catastrophes naturelles, le plaidoyer international et la diplomatie, M. Griffiths ayant travaillé pour le Service diplomatique britannique, les Nations Unies, des organisations humanitaires internationales et des ONG, y compris le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), Save the Children et Action Aid. Il a travaillé à Genève en tant que Directeur du Département des affaires humanitaires en 1992, lequel a précédé l'OCHA, Coordonnateur adjoint des secours d'urgence à New York, entre 1998 et 1999, et Coordonnateur humanitaire régional des Nations Unies pour les Grands Lacs et dans les Balkans.

M. Griffiths est titulaire d’une maîtrise de l’École d’études orientales et africaines de l’Université de Londres, et est avocat certifié. Il parle l’anglais et le français.

