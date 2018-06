Le Secrétaire général condamne la montée des violences entre agriculteurs et éleveurs en Afrique de l’Ouest et centrale

SG/SM/19116

28 JUIN 2018

La déclaration suivante a été communiquée aujourd’hui par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:

Le Secrétaire général est gravement préoccupé par la fréquence, l’intensité, la complexité et la portée géographique croissantes de conflits violents entre des agriculteurs et des éleveurs, ainsi que par le banditisme, l’extorsion et les vols de bétail associés, dans plusieurs pays en Afrique de l’Ouest et centrale. Il condamne la perte en vies humaines et la perte de biens et de moyens de subsistance qui en résultent, ainsi que les déplacements de population, qui sapent la coexistence pacifique entre les communautés dans de nombreux pays affectés et nuisent à la stabilité régionale.

Le Secrétaire général souligne que toutes les attaques visant des civils violent le droit international humanitaire. Il exhorte tous les gouvernements, les organisations régionales, la société civile et les autres acteurs concernés à travailler ensemble pour trouver des solutions acceptables et durables à ces conflits, dans le strict respect des cadres réglementaires régionaux en vigueur et du droit international humanitaire et des droits de l’homme.

Le Secrétaire général exprime la solidarité de l’ONU avec les peuples et les gouvernements des pays affectés. Il réitère la disponibilité et l’engagement de l’ONU pour appuyer les efforts nationaux et régionaux afin de résoudre les différends entre les agriculteurs et les éleveurs.